La Policía Nacional y los Tédax, desalojando el colegio de Zalaeta, en A Coruña, tras la amenaza de bomba recibida este viernes. Ángel Manso

Dos días después de la oleada de falsos avisos de bomba que obligó a desalojar unos ochenta centros educativos en Galicia, la Fiscalía Provincial de A Coruña acaba de anunciar la apertura de diligencias de investigación de oficio. Con este paso, el Ministerio Fiscal pretende centralizar y analizar de forma conjunta toda la información sobre los hechos y esclarecer la autoría de las amenazas.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ya confirmó el jueves que estaban avanzando en la identificación del posible responsable o responsables, con el rastreo del origen de los correos electrónicos. La Policía Nacional sigue investigando lo ocurrido y ha puesto el foco en una única cuenta de correo electrónico, desde la cual se habrían enviado todos los avisos en una especie de acción coordinada.

A Coruña fue la localidad donde se registraron más incidentes el miércoles, pero la situación afectó a institutos de Santiago, Pontevedra, Culleredo, Monforte, Viveiro, Lugo o As Pontes. Alumnos, profesores y trabajadores fueron evacuados y, en todos los casos, las zonas fueron acordonadas. En ninguno de los casos se halló explosivo alguno. Las amenazas tuvieron su réplica el jueves en centros de Ponteareas, Cambados y O Barco de Valdeorras, con la misma advertencia del miércoles, que pudo haber entrado más tarde en las cuentas de correo de estos colegios. Se siguió el mismo protocolo de evacuación preventiva, desalojando a centenares de alumnos.

Desde la Consellería de Educación están a la espera de los resultados para determinar si se toman o no medidas al respecto. «Estes feitos non se explican de ningún xeito, tanto se é unha broma de mal gusto como se responde a outros intereses que non coñecemos», aseguró el conselleiro Román Rodríguez.