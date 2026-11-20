Desalojan el IES Ramón Cabanillas por una amenaza de bomba Martina Miser

La oleada de falsos avisos de bomba que obligó el miércoles a desalojar unos ochenta centros educativos en Galicia tuvo este jueves su réplica en colegios e institutos de varias localidades que todavía no se habían percatado de ese mensaje. La situación forzó nuevas evacuaciones en O Barco de Valdeorras, Cambados y Ponteareas, pero fuentes de la Consellería de Educación confirmaron por la tarde que la advertencia era la misma que la recibida el miércoles, y que pudo haber entrado más tarde en las cuentas de correo de esos centros.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmó que «se está avanzando» en la identificación del posible responsable o responsables, y aseguró que se trabaja para identificar el origen de los correos. «La verdad es que fue una situación ciertamente rara, pero la colaboración entre la Consellería de Educación, la Xunta y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue permanente y constante», continuó Blanco.

En los centros afectados ayer, como ocurrió el miércoles, se volvió a activar el protocolo de evacuación preventiva. Ocurrió en el IES Ramón Cabanillas de Cambados. Sus cuatrocientos alumnos fueron desalojados minutos después del mediodía después de que el centro tuviese conocimiento de la amenaza, a la que las fuerzas de seguridad no concedieron credibilidad. Sin embargo, como sucedió en muchos de los centros afectados, intervinieron miembros del grupo de especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil, que inspeccionaron las instalaciones como medida de precaución, pero sin hallar ningún artefacto explosivo. En esta localidad se inspeccionó también el instituto Francisco Asorey.

La Policía Nacional, mientras tanto, sigue investigando lo ocurrido y ha puesto el foco en una única cuenta de correo electrónico, desde la cual se habrían enviado todos los avisos en una especie de acción coordinada que recuerda a la que también afectó a colegios de Italia, de Irlanda y del Reino Unido la semana pasada.

La réplica del falso aviso de bomba se hizo notar también en O Barco de Valdeorras, donde el CEIP Otero Pedrayo envió una comunicación a los padres a primera hora de la mañana para pedirles que no llevasen a los niños al centro, en el que solo se encontraban tres niños que hacían uso del servicio de madrugadores. Desde la dirección avisaron a la Policía Local y a la Guardia Civil, y la monitora que se encargaba de esos tres alumnos llevó a los pequeños a una cafetería cercana para darles el desayuno mientras los agentes revisaban el centro.

Una vez se constató que no había peligro, se dio aviso a las familias para que llevasen a los niños al colegio. No fue el único centro de la localidad que se vio afectado. Pasadas las diez de la mañana la alerta saltaba en el IES Lauro Olmo, donde se desalojó a quinientos alumnos. Mientras las fuerzas de seguridad intervenían en el centro, los alumnos y los docentes esperaban en la calle para ver si podían regresar a las aulas. Lo hicieron sin mayores problemas. Ocurrió lo mismo en el IES Martaguisela.

Los especialistas en explosivos también fueron llamados al IES Pedro da Auga de Ponteareas, donde también se registró una falsa alarma. Según informa Enrique Vázquez Pita, fuentes de la investigación señalaron que una persona o un bot envió por la mañana un correo electrónico «con un texto con una traducción extraña».

Pendientes de las pesquisas

En la Consellería de Educación, mientras tanto, esperan a los resultados que puedan arrojar las pesquisas de los investigadores para determinar si se toman o no medidas al respecto. «Estes feitos non se explican de ningún xeito, tanto se é unha broma de mal gusto como se responde a outros intereses que non coñecemos», aseguró el conselleiro Román Rodríguez. Recalcó «o gran traballo do profesorado e a comprensión das familias», y criticó con firmeza este tipo de acciones.

Por el momento, informa Elena Silveira, se desconoce si fue una iniciativa individual o si hubo más personas implicadas, pero fuentes oficiales reconocen que identificar el origen de los correos puede ser complicado y que después hay que conseguir vincular el envío a una persona concreta.

En cuanto a quién puede estar detrás del envío masivo de correos, el divulgador en ciberseguridad Antonio Fernandes plantea varias posibilidades. Desde «la gamberrada que hace algún chaval utilizando las nuevas tecnologías» hasta una posible acción organizada que busque «desestabilizar y crear caos». No obstante, reconoce que no dispone de indicios que permitan relacionar las amenazas con grupos concretos y se decanta más por la posibilidad de que a alguien «se le fuese la mano con esta broma». En este sentido, recuerda que siempre hubo este tipo de amenazas cuando se aproximaba la época de exámenes. «Antes se hacía por teléfono», explica.