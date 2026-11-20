El facilitador, una figura que garantiza el acceso a la Justicia a personas con discapacidad
REDACCIÓN / LA VOZ
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En Galicia todavía no está regulada. La Dirección Xeral de Xustiza tiene un convenio con la UNED para formar profesionales20 nov 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
La ley estatal recoge desde este año una figura esencial y muy específica en los procedimientos judiciales para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad. Los facilitadores, todavía muy desconocidos para