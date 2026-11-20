Emprego ultima ensayos con sectores empresariales para la gestión de permisos de trabajo
SANTIAGO / LA VOZ
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La Xunta creará una oficina de atracción de talento con 50 puestos y que estará presente en las siete ciudades21 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Administración gallega asumirá a partir del 1 de marzo la competencia de permisos de trabajo a trabajadores extranjeros. Un ámbito decisorio en el que el Gobierno gallego tiene puestas grandes expectativas, porque la agilización