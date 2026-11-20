El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, del partido independiente Alternativa dos Veciños, asistió en primera línea al mitin de Pedro Sánchez. Paco Rodríguez

El alcalde Ángel García Seoane (Oleiros, 1952), líder de Alternativa dos Veciños, que ha gobernado su localidad natal de forma casi ininterrumpida desde comienzos de los años 80, fue uno de los asistentes destacados al mitin de Pedro Sánchez en el Multiusos do Sar.

El regidor, reconocido por su ideología de izquierdas y su defensa y contactos con el régimen cubano, estuvo sentado en las primeras filas, entre conocidos cargos del PSdeG.

García Seoane ha mostrado en ocasiones su apoyo a las políticas de Pedro Sánchez, en especial en asuntos internacionales como el conflicto de Palestina, ya que es muy crítico con el Estado de Israel y el trato que propina a la población de la Franja de Gaza. También ha coincidido con el candidato socialista en sus críticas a los «tecnoligarcas» de las redes sociales, y ha acusado al magnate de Facebook, Mark Zuckerberg, de censurar los mensajes de su gobierno contra las políticas israelíes, entre otros ejemplos.

Pero también ha sido crítico con el Gobierno de Sánchez. En el 2018 afirmó su decepción con el Ejecutivo socialista por la falta de inversiones en materia de infraestructuras, críticas que reiteró.

Pero aún han sido más duras sus polémicas con la oposición socialista en Oleiros. En el 2024, durante un pleno, se enfrentó a un edil del PSOE, al que espetó «Me cago en la madre que te parió, cerdo miserable», entre otras palabras de tono similar. Unos meses antes expulsó del salón de plenos a la concejala Carmen Acuña, a la que reprochó creerse «ama e señora». La agrupación socialista respondió con un comunicado muy crítico: «Imos seguir denunciando o que realmente ocorre en Oleiros, como o personaxe se comeu á persoa e como despois de 40 anos no Concello pensa que todo é del e utiliza os recursos dos veciños como un ditador e un cacique calquera».