Los sindicatos piden evaluaciones de riesgos psicosociales tras los cambios en los tribunales gallegos
GALICIA
La CIG presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo; desde la Xunta aseguran que estos estudios solo se hacen ante situaciones concretas de riesgo y que el personal sigue realizando las mismas funciones19 nov 2026 . Actualizado a las 17:48 h.
El sindicato CIG denunció ante Inspección de Trabajo que no se han realizado estudios psicosociales en los tribunales de Galicia tras la implantación de la ley de eficiencia y la puesta en marcha de la nueva aplicación Atenea. Explican en un comunicado que la transformación de la Administración de Xustiza con la implantación de los tribunales de instancia y la reorganización de las oficinas judiciales, junto con la llegada del nuevo sistema informático, «estase a desenvolver sen que conste unha adaptación das avaliacións de riscos laborais á nova realidade organizativa e tecnolóxica». Todo ello, razonan, en un contexto de cambio en las funciones, cargas de trabajo, responsabilidades y procedimientos que puede incrementar el estrés, la sobrecarga y la inseguridad laboral.
Desde la Xunta afirman que estos estudios son una herramienta específica para determinar situaciones concretas de riesgo psicosocial en los centros de trabajo: «Cando se detecta algún caso, a través do Comité de Seguridade e Saúde, valórase a necesidade da posta en marcha de estudos psicosociais, que tamén se desenvolven a través de solicitude da Inspección de Traballo».
En este caso, explican desde la Consellería de Xustiza que «o que propón a CIG é solicitar estudos psicosociais para todos os centros de traballo da Administración de Xustiza sen que previamente se constate unha situación de risco», y motivando la necesidad de implantación de la nueva oficina judicial o del cambio en la aplicación informática, «o que non obedece ao espírito en materia de prevención». También aseguran que «o persoal segue a realizar as mesmas funcións que viña desenvolvendo, que son as que contempla como propias a Lei Orgánica do Poder Xudicial».
El sindicato explica que de forma reiterada trasladaron estas reivindicaciones a los Comités de Seguridade e Saúde y, «ante a falta dunha resposta preventiva integral», presentaron esta denuncia ante la Inspección de Trabajo para que investigue los hechos y requiera a la Dirección Xeral de Xustiza «a actualización das avaliacións de riscos, a realización dunha avaliación psicosocial integral e a adopción das medidas preventivas necesarias». Y advierte que, «malia os continuos cambios, a falta de medios, a incerteza organizativa e as dificultades tecnolóxicas», son los trabajadores los que están «evitando que o servizo público entre nunha situación de colapso».
«Non podemos permitir que a modernización da Xustiza se constrúa sobre a sobrecarga e o desgaste dos seus traballadores», aseguran. La Xunta destaca que, en la implantación de la nueva oficina judicial, llegó a un acuerdo con todas las organizaciones sindicales, «salvo a CIG». Desde el sindicato Alternativas na Xustiza señalan que pidieron una evaluación antes de la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo, pero que no obtuvieron respuesta. También desde SPJ-USO, que además confirman que se van a hacer estudios en los tribunales de Vilagarcía y Ponteareas, y que fue un tema que se trató en el comité de seguridad de junio.