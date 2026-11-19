Tribunal de Instancia de Lugo LAURA LEIRAS

El sindicato CIG denunció ante Inspección de Trabajo que no se han realizado estudios psicosociales en los tribunales de Galicia tras la implantación de la ley de eficiencia y la puesta en marcha de la nueva aplicación Atenea. Explican en un comunicado que la transformación de la Administración de Xustiza con la implantación de los tribunales de instancia y la reorganización de las oficinas judiciales, junto con la llegada del nuevo sistema informático, «estase a desenvolver sen que conste unha adaptación das avaliacións de riscos laborais á nova realidade organizativa e tecnolóxica». Todo ello, razonan, en un contexto de cambio en las funciones, cargas de trabajo, responsabilidades y procedimientos que puede incrementar el estrés, la sobrecarga y la inseguridad laboral.

Desde la Xunta afirman que estos estudios son una herramienta específica para determinar situaciones concretas de riesgo psicosocial en los centros de trabajo: «Cando se detecta algún caso, a través do Comité de Seguridade e Saúde, valórase a necesidade da posta en marcha de estudos psicosociais, que tamén se desenvolven a través de solicitude da Inspección de Traballo».

En este caso, explican desde la Consellería de Xustiza que «o que propón a CIG é solicitar estudos psicosociais para todos os centros de traballo da Administración de Xustiza sen que previamente se constate unha situación de risco», y motivando la necesidad de implantación de la nueva oficina judicial o del cambio en la aplicación informática, «o que non obedece ao espírito en materia de prevención». También aseguran que «o persoal segue a realizar as mesmas funcións que viña desenvolvendo, que son as que contempla como propias a Lei Orgánica do Poder Xudicial».

El sindicato explica que de forma reiterada trasladaron estas reivindicaciones a los Comités de Seguridade e Saúde y, «ante a falta dunha resposta preventiva integral», presentaron esta denuncia ante la Inspección de Trabajo para que investigue los hechos y requiera a la Dirección Xeral de Xustiza «a actualización das avaliacións de riscos, a realización dunha avaliación psicosocial integral e a adopción das medidas preventivas necesarias». Y advierte que, «malia os continuos cambios, a falta de medios, a incerteza organizativa e as dificultades tecnolóxicas», son los trabajadores los que están «evitando que o servizo público entre nunha situación de colapso».

«Non podemos permitir que a modernización da Xustiza se constrúa sobre a sobrecarga e o desgaste dos seus traballadores», aseguran. La Xunta destaca que, en la implantación de la nueva oficina judicial, llegó a un acuerdo con todas las organizaciones sindicales, «salvo a CIG». Desde el sindicato Alternativas na Xustiza señalan que pidieron una evaluación antes de la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo, pero que no obtuvieron respuesta. También desde SPJ-USO, que además confirman que se van a hacer estudios en los tribunales de Vilagarcía y Ponteareas, y que fue un tema que se trató en el comité de seguridad de junio.