El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, este jueves en Bruselas

La nueva Lei de educación dixital aprobada por el Parlamento este martes es la primera sobre esta temática hecha en Europa por una administración autonómica. Por ello, no hay mejor lugar que Bruselas para que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la haya promocionado nada más salir adelante.

Rodríguez expuso el caso gallego a todos los Estados miembros de la Unión Europea durante el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de este jueves. En su intervención, destacó el papel de las regiones en la educación como el espacio «donde las políticas educativas se convierten en una práctica real».

«Es necesario un marco regulatorio multinivel sobre inteligencia artificial y su impacto y uso en la educación, como el que acabamos de aprobar en Galicia», expuso el conselleiro. También se refirió al papel de los profesores, destacando que «como responsables de su formación» quieren fomentar criterios éticos y una cultura profesional reflexiva. «El intercambio de experiencias entre comunidades va mucho más allá de nuestras fronteras», finalizó ante sus homólogos del resto de la Unión.

Galicia representa actualmente a las comunidades en esta formación del Consejo, así como en la de Agricultura y Pesca. Es por ello que el conselleiro de Educación pudo intervenir en un debate generalmente reservado a los ministros y secretarios de Estado nacionales. Además, el punto de la agenda, pensamiento crítico y capacidad humana en la educación y el aprendizaje en un entorno digital cambiante, es muy acorde con los principios de la ley gallega. «A casualidade quixo que unha das preocupacións do Consello da Unión Europea fose avaliar, traballar e analizar que facer coa intelixencia artificial no proceso da aprendizaxe. É dicir, que papel ten a intelixencia artificial no ensino», declaró el conselleiro antes de entrar en la reunión.

«Galicia, como pioneira, asumiu un risco que pensamos que é necesario e que vai marcar unha norma que, estamos seguros, vai favorecer a educación non só do alumnado galego», explicó. Como puntos más destacados de la ley, el conselleiro mencionó: «Que facer coa tecnoloxía, coa IA, como regular os dereitos e os deberes dos diferentes membros da comunidade educativa, saber cando podemos empregar as ferramentas tecnolóxicas e como utilizalas para potenciar os procesos de aprendizaxe e reducir os riscos».

Rodríguez ya tuvo oportunidad de exponer la ley en Bruselas el miércoles, junto a representantes gallegos de la Comisión y el Parlamento Europeo, en un panel organizado por la Fundación Galicia Europa. Al finalizar, el conselleiro fue invitado a exponer el caso gallego ante la comisión de Cultura y Educación de la Eurocámara.