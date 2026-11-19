Dos funcionarios trabajando en el Rexistro Xeral de la Xunta en el edificio administrativo de San Caetano, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

Probablemente, la Xunta que conozcamos dentro de diez o quince años se parecerá poco a la de estos días. En el horizonte asoma una gran revolución empujada por dos factores: el gran relevo generacional y el vertiginoso proceso de transformación tecnológica. La Administración gallega reunió esta semana en Santiago a un grupo de expertos —responsables públicos de distintas Administraciones e investigadores— para poner ideas en común y ayudar a la elaboración del próximo plan estratégico de recursos humanos, uno de los grandes proyectos en los que trabaja la Consellería de Facenda, el departamento competente en empleo público liderado por Miguel Corgos.

Son varios los desafíos a los que se enfrenta ahora la Administración autonómica en materia de gestión del capital humano. Primero, la transferencia de conocimiento y relevo generacional. En los servicios generales de la Xunta —funcionarios y personal laboral— el 44,56 % del personal supera los 55 años. Algo menos de la mitad de los cerca de 177.000 empleados públicos que hay en la comunidad —pertenecientes a las Administraciones central, autonómica y local— se jubilarán a lo largo del próximo decenio. Es un proceso progresivo, pero que se intensificará a lo largo de los próximos años. De hecho, la Xunta tiene previsto acabar esta legislatura algo por encima de las cuatro mil plazas convocadas anunciadas inicialmente.

El segundo gran reto que se presenta es modernizar el acceso a la función pública y avanzar en la captación de talento. A pesar de los avances en digitalización, el gran cambio pasa por afrontar grandes retos en una estructura administrativa cuyo esqueleto está envejecido, donde abundan puestos obsoletos y que precisa darle un cambio a un modelo de oposiciones basadas en acumular conocimiento poco práctico, cuando lo que se necesita ahora es incorporar perfiles con nuevas habilidades, sobre todo tecnológicas.

Por un lado, el plan estratégico que ultima la Xunta busca mejorar la transparencia y previsibilidad de las ofertas de empleo público y de los procesos selectivos y, por otro, simplificar el sistema de acceso, acortar su duración y adaptar los procesos a las nuevas habilidades y capacidades que requiere el servicio público. «Este plan estratéxico pretende configurarse como un marco integral para transformar a xestión do emprego público e garantir a sustentabilidade e a calidade dos servizos ante os principais retos da vindeira década», apuntan desde la Consellería de Facenda.

Inteligencia artificial

La gestión de los recursos humanos a nivel público presenta importantes desafíos ante el gran cambio que se avecina en el futuro, con la nueva organización del trabajo, una transformación que va a venir de la mano de la robótica y de la inteligencia artificial. La transformación digital de los procedimientos penetrará en todos los ámbitos de la gestión pública, por lo que será necesario contar con efectivos personales formados, actualizados y dimensionados a esas necesidades.

Avances para evaluar el rendimiento de los funcionarios autonómicos

Uno de los aspectos que formarán parte del futuro plan estratégico de recursos humanos de la Xunta será el decreto que evaluará a los funcionarios, pendiente todavía de aprobarse por el Consello de la Xunta. Lo acordado por la Administración autonómica y los sindicatos es que esta evaluación se empiece a hacer a partir del año 2029. La norma aún en elaboración prevé un sistema de beneficios y penalizaciones en función del rendimiento de los empleados públicos, medible según criterios objetivos.

En el supuesto de que el funcionario pase la prueba, podrá solicitar el complemento de carrera administrativa, que lleva aparejado un incremento de las retribuciones. También obtendrá méritos para la provisión de puestos mediante el sistema de libre designación o mediante el sistema de concurso, ya sea ordinario o específico. En el caso de que el resultado de la evaluación del trabajador sea no apto, Facenda plantea en el borrador del decreto que el empleado afectado no podrá obtener el reconocimiento de grado y, en consecuencia, no tendrá derecho a la percepción del complemento retributivo de la carrera administrativa.