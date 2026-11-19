Las niñas criadas a la sombra del Patronato de Protección a la mujer en A Coruña: «Con aquellas monjas conocí al diablo»
A CORUÑA / LA VOZ
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Salomé da Torre, hija de una superviviente; Belén López Cillero, investigadora y escritora; Elena Fariña y Cristina Rumbo, que vivieron en centros de monjas a finales de los ochenta e inicios de los noventa, explican el infierno de una institución franquista que perduró en democracia22 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«La tortura es la misma, las monjas mantuvieron los mismos métodos», señala Salomé da Torre (A Coruña, 1968), hija de Manuela, una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer en Galicia. Lo