Los latigazos hidroclimáticos del 2026 en Galicia anticipan el clima del futuro
GALICIA · Exclusivo suscriptores
A pesar de los problemas con la sequía y el agua, los dos períodos con lluvias intensas permitirán que la precipitación media anual acabe en valores normales o incluso ligeramente por encima de la media22 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia es la comunidad atlántica. Está situada a la puertas de uno de los océanos más grandes del mundo. La madre naturaleza ha querido, además, que en las latitudes medias del hemisferio norte, la circulación