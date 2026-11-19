A la izquierda, estado del embalse de Eiras el pasado 5 de noviembre y la derecha el aspecto que presentaba el día 16 Xoán Carlos Gil

Galicia es la comunidad atlántica. Está situada a la puertas de uno de los océanos más grandes del mundo. La madre naturaleza ha querido, además, que en las latitudes medias del hemisferio norte, la circulación