Una jueza ordena detener al dueño de Fly2Galicia por una antigua deuda de 60.000 euros
VIGO / LA VOZ
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La magistrada dicta su búsqueda como investigado, aunque avanza la puesta en libertad del empresario en cuanto declare20 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza emitió el 4 de noviembre un auto de búsqueda y detención contra el propietario e impulsor de la comercializadora de vuelos Fly2Galicia, el búlgaro Gueorgi