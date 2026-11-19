Esquema de la cúpula de Los Comancheros, con el gallego Alexandre Varela, facilitado por el Tesoro de EE. UU.

El Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este jueves al «comandante mundial» de la banda de moteros australiana Los Comancheros. Se trata de un gallego identificado como Alexandre Varela Villar, que aparece en la lista de sancionados junto a otros cuatro individuos por supuestos vínculos con el narcotráfico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del país incluye así en su lista negra a Alexandre Varela, alias Alex Vare, de 35 años y natural de Pontevedra, dentro de una serie de sanciones a la organización a la que pertenece, acusada de «ayudar a los cárteles terroristas a expandir su alcance internacional y a mantener redes globales de narcotráfico».

Entre estos grupos figuran los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, pero también el clan colombiano del Golfo y el ecuatoriano de Los Choneros. «Los Comancheros han facilitado envíos de varios cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Australia y Europa. También se han visto implicados en otras actividades delictivas en todo el mundo, como asesinatos, tráfico de armas y blanqueo de capitales», asegura el Tesoro.

Además de Varela, Washington ha sancionado a otros cuatro hombres, dos de ellos de nacionalidad australiana —Allan John Norman Meehan, el «presidente mundial» de Los Comancheros, y Marcos Francis Coffen— y otros dos líderes de su filial en Nueva Zelanda e identificados como Pasilika Naufahu y Vetekina Naufahu. Este mismo paquete de sanciones afecta a los cabecillas de la filial canadiense de la mafia italiana de la Ndrangheta por su complicidad con los cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico.

Debido a la gran distancia que existe con los países productores, Australia y Nueva Zelanda se han convertido en dos de los mercados más lucrativos del mundo para la venta de droga. De ahí, explica, que los cárteles mexicanos hayan puesto el ojo en Oceanía y establecido contactos con Los Comancheros y otras redes locales para facilitar la distribución de la droga en las calles australianas y neozelandesas.