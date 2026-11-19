Dos investigados por el asesinato de un dominicano en Carballo podrían enfrentarse a prisión permanente
CARBALLO / LA VOZ
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La Audiencia Provincial de A Coruña los juzga por un presunto delito de asesinato y pertenencia a organización criminal20 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, detuvieron en mayo del 2025 en Madrid y Barcelona a dos dominicanos de 34 y 30 años. Están investigados por la muerte a tiros