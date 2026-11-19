El asesinato de José Luis Alvarado, Chelo el Regidor, se produjo en torno a las ocho de la tarde del 4 de diciembre del 2024. ANA GARCÍA

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, detuvieron en mayo del 2025 en Madrid y Barcelona a dos dominicanos de 34 y 30 años. Están investigados por la muerte a tiros