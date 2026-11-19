Agentes antes un instituto precintado este miércoles en Lugo por el aviso de bomba ALBERTO LÓPEZ

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado este jueves que «se está avanzando» en la identificación del posible responsable o responsables de los avisos de falsas bombas que el miércoles alteraron por completo la actividad de unos 80 centros educativos gallegos.

Según ha explicado, se está trabajando para identificar el origen de los correos amenazantes que llegaron a los equipos directivos de los centros. «La verdad es que fue una situación ciertamente rara, pero la colaboración entre la Consellería de Educación, la Xunta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue permanente y constante», ha dicho Blanco, enviando un mensaje de tranquilidad a profesorado, alumnado y familias.

El delegado confirmó que se van a seguir todos los protocolos para garantizar la seguridad de los niños, y también ha advertido que a algunos colegios están llegando ahora correos con amenazas, pero no nuevos sino que corresponden a transferencias de mensajes con fecha anterior.

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«Afortunadamente fueron amenazas que no se tradujeron en realidades», declaró ante la prensa este jueves, menos de 24 horas después de los sucesos que obligaron a desalojar a miles de alumnos en toda Galicia y sumaron la comunidad a la larga lista de ciudades de toda Europa que han sufrido avisos sobre supuestos explosivos instalados en colegios e institutos.

Los correos anónimos obligaron a movilizar un amplio dispositivo de seguridad, con agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, incluidos miembros de los Tédax, revisando cada centro para asegurarse de que la amenaza no tenía visos de realidad. De hecho, no se encontró ningún explosivo en ninguna de las instalaciones comprobadas, pero el nerviosismo entre el alumnado y las familias fue patente, con gente asustada, algún llanto y padres y madres movilizados rápidamente para recoger a sus hijos fuera de las horas convenidas.