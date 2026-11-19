La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, esta semana en el Parlamento No disponible | EUROPAPRESS

Ángeles Vázquez acaba de enviar su primera carta como conselleira de Política Social e Igualdade a la ministra de Igualdad reclamando información completa y actualizada sobre las incidencias registradas en las pulseras antimaltrato en Galicia, el número de mujeres afectadas, los problemas de cobertura y geolocalización detectados y las medidas adoptadas para corregirlos. La conselleira reacciona ante las últimas noticias conocidas sobre el sistema Cometa, encargado de la gestión de los dispositivos telemáticos destinados a garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, y pide certezas para las víctimas. «Unas informaciones de enorme gravedad que aumentan la preocupación sobre el funcionamiento de un instrumento esencial para la protección de las víctimas de violencia de género», interpela a Ana Redondo.

Vázquez se refiere a la investigación de la Fiscalía Europea sobre el presunto fraude relacionado con fondos comunitarios destinados a las pulseras y también a los correos internos a los que accedió ABC y que revelaban que el Ministerio de Igualdad ordenó instalar dispositivos pese a las advertencias de los técnicos sobre sus limitaciones de funcionamiento. Esos mensajes, fechados el 11 de marzo del 2024, muestran que los responsables de la sala Cometa alertaron de que la distancia de cien metros establecida por un juzgado no permitía garantizar la protección de la víctima.

A nivel nacional son 1.415 las mujeres con pulseras antimaltrato que en el último informe del centro Cometa contaban con órdenes de alejamiento con distancias por debajo de la mínima recomendada de 350 metros. El documento registra 5.817 expedientes abiertos y detalla que 25 dispositivos tienen establecida una distancia inferior a los 100 metros; 139 se sitúan entre los 100 y los 199 metros y 1.251 comprenden un perímetro de entre 200 y 350 metros. Precisamente, Igualdad propuso en el mes de febrero ampliar las órdenes de alejamiento a víctimas machistas inferiores a 350 metros, «la mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema».

No trascendieron esos datos a nivel gallego, donde en el mes de septiembre había 246 dispositivos activos, y por eso ahora la conselleira de Política Social quiere saber su posible incidencia sobre las mujeres de Galicia y las medidas adoptadas para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos. «Le reclamo respuestas claras y garantías suficientes sobre la seguridad de las mujeres que dependen de estos dispositivos», afirma Vázquez.

Explica en su misiva que las últimas informaciones hacen esta exigencia todavía más urgente. A las deficiencias conocidas en el funcionamiento del sistema, las reconocidas primero por la Fiscalía General del Estado y después por el propio Ministerio de Igualdad, se suman las actuaciones de la Fiscalía Europea (para las que la conselleira pide explicaciones con absoluta transparencia sobre la contratación, financiación, supervisión y control del sistema Cometa), así como las deficiencias advertidas por el Tribunal de Cuentas en aspectos relacionados con la contratación, la transición entre adjudicatarios y la supervisión del servicio. «Estamos ante hechos suficientemente graves como para exigir transparencia absoluta, explicaciones convincentes y la depuración de las responsabilidades que, en su caso, correspondan», emplaza la conselleira.

Insiste Ángeles Vázquez en que, por encima de cualquier consideración sobre la gestión del sistema, está la protección de las mujeres que viven bajo una amenaza real. «Cuando está en juego la seguridad de una víctima de violencia de género no puede haber margen para la incertidumbre, la falta de información o fallos en los mecanismos destinados precisamente a protegerla», dice.

Especificidades de Galicia

La conselleira envía la carta unos días antes del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. «Resulta especialmente preocupante la falta de información trasladada a las comunidades. No es admisible que una administración responsable de la atención y acompañamiento a las víctimas tenga que conocer a través de informaciones públicas problemas que pueden afectar directamente a su protección. La coordinación institucional exige información inmediata, transparencia y capacidad de respuesta», advierte.

Explica que en Galicia existen circunstancias territoriales que requieren especial atención: problemas de cobertura en pequeños núcleos de población, en el medio rural o en zonas fronterizas con Portugal, «que hacen necesario garantizar que estos dispositivos ofrezcan el mismo nivel de protección con independencia del lugar en el que resida una mujer». Son las advertencias que compartió la Fiscalía Superior de Galicia en su última memoria, cuando avisó de incidencias relevantes en el uso de las pulseras antimaltrato.

«No podemos conformarnos con declaraciones genéricas asegurando que el sistema funciona. Las mujeres necesitan certezas, las administraciones necesitamos información y el Ministerio que usted dirige tiene la obligación de proporcionarlas», afirma la conselleira. Además de la información, Ángeles Vázquez solicita a la ministra de Igualdad que garantice la eficacia de estos dispositivos en todo el territorio, con especial atención al medio rural y a las zonas fronterizas con Portugal, y que se destinen «cuantos recursos técnicos, económicos y humanos sean necesarios para solucionar inmediatamente cualquier incidencia que pueda comprometer la protección de una víctima».