Ana López Durán, en su despacho de la Facultade de Psicoloxía de la USC Sandra Alonso

Ana López Durán (Vilagarcía, 1976) coordina el Servizo de Atención Psicolóxica de la USC. Su equipo ha tratado a 600 jóvenes que se enfrentaban a la pandemia que irrumpió tras el covid: la de la salud mental.

—¿Qué lleva a los universitarios a llamar a vuestra puerta?

—Los más frecuentes son los casos de sintomatología ansiosa o depresiva, estrés o perfeccionismo, que también genera malestar.

—¿A qué los achaca?

—Acceder a la universidad implica un cambio importante, no solo por la exigencia académica, sino porque te cambia el estilo de vida. Tienen que aceptar y adaptarse a nuevas responsabilidades, como el cuidado del hogar, gestionar las compras, organizar el tiempo libre... Aunque estés estudiando y sientas presión, tienes que disponer de actividades para distanciarte y recargar pilas. El cuerpo humano lo necesita. ¿Cómo se recarga? Comiendo bien, descansando con un sueño reparador y con momentos de desconexión.

—Les dan pautas para estructurar su nueva realidad.

—Sí, a cualquiera nos puede pasar que perdamos el foco en un determinado momento. Puede ser por el trabajo, que es altamente demandante, o por una situación estresante. Dejamos, por ejemplo, de ir al gimnasio porque ese tiempo lo perdemos de trabajar y en realidad es algo que necesitamos.

—«Mens sana in corpore sano».

—Totalmente. Hay muchísimos estudios que relacionan la parte física y la mental. En época de exámenes detectamos cambios en los hábitos, por ejemplo con el consumo de cafeína. Les explicamos que sí, que ayuda a estar alerta, pero ese estado de alerta puede ser tan excesivo que ni siquiera te permite estudiar. Con el consumo de azúcar pasa algo similar. Te produce una activación, pero después te genera más cansancio. No es rentable.

—¿Y cómo ponen freno al perfeccionismo extremo?

—Nos encontramos con personas que llegan a la universidad con un currículo espectacular y han accedido a carreras especialmente demandantes. De repente se encuentran con que hay cien personas igual a ellas. A veces debemos ayudarles a acomodar las nuevas expectativas y ver en qué medida ese perfeccionismo les es rentable o no. Cuando están en bachillerato tienen un foco, que es sacar una buena nota para acceder a la carrera, pero quizás no puedes estar rindiendo al 100 % en todo porque no es posible, ni física ni mentalmente.

—El final de la etapa universitaria puede ser otro abismo.

—Es un paso importante. Ven que su vida siempre ha estado muy organizada. Desde la etapa escolar siempre han tenido una fecha para empezar las clases y otra para acabarlas. De repente se encuentran con ese abismo.

—¿Cómo enfrentarlo?

—Muchas veces están agobiados por el futuro y no queremos que esos agobios interfieran en el funcionamiento actual. Intentamos bajar esa ansiedad y mejorar el rendimiento en el presente. ¿De qué me sirve preocuparme por lo que va a pasar dentro de un año si no he terminado lo que tengo delante? Intentamos reenfocar sus miedos y ansiedades y centrarnos en el presente.

—Suena muy estoico.

—Sí, sí. El problema actual es que, de las 24 horas del día, nos pasamos 20 viviendo en el futuro. Nos preocupamos de lo que va a venir y pasamos muy poco tiempo centrados en lo que estamos haciendo. Claro que hay cosas que se pueden hacer ahora de cara al futuro, como subir un currículo o empezar a buscar trabajo, pero nuestra acción es muy limitada.

—¿Llegamos tarde para atender la salud mental de los jóvenes?

—Cuando estudiaba la carrera ya pedíamos atención psicológica. Es una demanda de hace muchísimos años. Ahora es un buen momento para trabajar y hablar de salud mental. La visibilidad que tienen actualmente la psicología y la psiquiatría es un aspecto muy positivo porque antes había mucho estigma. Creo que no llegamos tarde, a esto nunca se llega tarde. Es importante que este tipo de servicios estén más disponibles y puedan crecer.

—Han cerrado un convenio entre las tres universidades y el Sergas. ¿Qué cambia?

—Conseguimos una vía de comunicación con el Sergas que nos puede ayudar a mejorar la atención. Por ejemplo, hay algunos estudiantes que recurren a servicios especializados en salud mental y es interesante abrir una vía para apoyarlos cuando dejen de recibir tratamiento y empiecen el proceso de incorporación al ámbito universitario. Muchos han tenido que dejar los estudios y con esa vía de comunicación podemos facilitar su regreso.

—Ha tratado a centenares de jóvenes en el último lustro. ¿Le preocupa algo particularmente?

—Para mí es una gran satisfacción el haber llegado al punto en el que estamos. Este recurso ya no es algo eventual y creado por el covid. Queremos dar el mejor servicio, pero hay casos que vienen con una problemática de hace muchos años, muchos de ellos de cuando eran pequeños, y me preocupa que puedan encontrar un recurso adecuado para poder atender esos problemas.

—Hablaba antes de la obsesión con el futuro. ¿Es ese el motivo de esta pandemia de salud mental?

—Creo que puede haber más motivos. También hay cierta pérdida del contacto social. Estamos todo el día conectados. Todo nos empuja a ir corriendo a todas partes y cada vez hay una corriente más importante que nos pide parar un poco y vivir el momento actual. El otro día escuchando a estudiantes universitarios me gustó oír que creían que iba a llegar un momento en que tanto TikTok y tanta leche iba a explotar y la gente se iba a aburrir de utilizarlos. Ojalá sea así y volvamos a retomar el contacto físico y no tanto el virtual.