Discurso del presidente de La Voz de Galicia, Lois Blanco, en la LXVIII edición de los Premios Fernández Latorre MARCOS MÍGUEZ

E l 18 de noviembre nos pareció una fecha tan adecuada como cualquier otra para la entrega de la edición 2026 del Premio Fernández Latorre. Lo único que nos preocupaba, lógicamente, era facilitar la asistencia de la galardonada, que continúa con su gira internacional de presentación de su álbum Me voy a permitir. Un título rebelde, como lo es Luz Casal y como ya lo fue la letra de su primer éxito, No aguanto más, editado en 1982. Un grito contra la asfixia cotidiana y la saturación.

Cuando se conoció el adelanto de la convocatoria de las elecciones generales y el 18 de noviembre quedó atrapado en medio de la campaña, nos dijimos: «Vaya, ¡qué mala coincidencia!». Pasaron los días y la polarización, el ruido y la desinformación continuaron en erupción. Un clima hostil para la convivencia. Tan asfixiante como para gritar de nuevo: «¡No aguanto más!».

Así pues, la coincidencia con la campaña no ha sido mala, sino buena. La disculpa perfecta para hoy no hablar de política. La mayoría de los ciudadanos y los medios de comunicación como el nuestro, que aspiramos a una sociedad mejor, sentimos hastío y queremos bajarnos de la noria de la crispación, que en su continuo giro circular no va a ningún sitio.

Con motivo da entrega do Premio Fernández Latorre a unha grande artista e muller comprometida, hoxe reunímonos persoas de distintos sexos, talles, idades e de diferentes ideoloxías. Profesionais, empresarios, representantes de institucións e de todos os partidos. Convocados por unha empresa de comunicación que está a piques de celebrar 145 anos de historia, e que vai cumprir moitos máis contando feitos e dando cabida á opinión plural.

Estas horas no Museo Santiago Rey Fernández-Latorre aspiran a ser un oasis no medio de tanto barullo e veleno. Seguro que cada un de vostedes ten como referencia unha canción de Luz Casal diferente á dos seus compañeiros de mesa. Cunha discografía tan ampla, mesmo poden decantarse por melodías de estilos opostos, porque a variedade de xéneros é un gran trazo da nosa premiada.

Pero por discrepar sobre se a canción preferida é Rufino, Loca, No me importa nada, Piensa en mí, Historia de un amor, ou a versión de Negra sombra, ninguén vai perder o apetito nin o bo talante, nin se vai crebar a convivencia.

Os membros do Padroado da Fundación Santiago Rey sentímonos ledos por incorporar a Luz Casal á galería de persoas galardoadas. Probablemente, é un dos nosos premiados máis internacionais, porque Francia a ten no seu altar musical e son ducias de milleiros os seus seguidores en Grecia, Bélxica, Portugal ou en Latinoamérica. Máis preto, hei de dicir que tamén o noso editor, Santiago Rey Fernández-Latorre, falecido hai xa dous anos, gozaba co talento da premiada.

¿Puede haber analogías, entre una empresa de comunicación con 145 años y una artista que se mantiene desde hace 45 años en el escenario? Yo digo que sí: la vocación, el talento, la tenacidad y la adaptación a los cambios sociales y a la era digital. Y también hay otra equivalencia: las empresas periodísticas y los artistas de cualquier disciplina tenemos un peligroso enemigo común. Y creo que todos ustedes también lo tienen.

Las corporaciones que dominan la inteligencia artificial generativa están tomando a gran velocidad el control de nuestra atención y de nuestro trabajo, protagonizando un robo de la propiedad intelectual sin precedentes. Lo que ellos llaman recabar datos para el aprendizaje de sus modelos consiste en parasitar a creadores y empresas, hasta que llegue un momento en el que sustituyan el trabajo remunerado de quienes levantaron ese patrimonio.

En marzo, en Marsella, el presidente de The New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, pronunció una conferencia relevante para el sector de los medios, y creo que también para la ciudadanía en general. Argumentó como la mayoría de los conglomerados alrededor a la IA pagan fortunas a sus ingenieros para sus desarrollos, invierten miles de millones en los centros de datos y gastan muchos cientos más en la energía casi infinita que consumen. En cambio, piratean el trabajo, las obras y el conocimiento, sin consentimiento ni compensación justa.

Mientras todo esto ocurre, la salud social empeora y la ciudadanía sigue radicalizándose por algoritmos y redes sociales que amplifican la ira y la división.

Dar la espalda al futuro es un suicidio. El mundo se transforma, la música no se escucha en vinilos, las noticias no se transmiten por teletipo y la IA, subordinada a la ética y a la supervisión humanas, puede traer grandes avances. Pero protejámonos de su lado tenebroso. Exijamos a los poderes públicos que dejen de conducir con luces cortas, que alcen la mirada, legislen y velen por la salud social amenazada. Y todos nosotros defendamos nuestras propiedades y no dejemos las llaves a desconocidos.

Una noticia no es un cálculo de probabilidades. Una canción de nuestra premiada tampoco. La máquina no razona, no siente, no comprende ni aprende a distinguir lo que es verdad de lo que es mentira.

Querida Luz, gracias por recordarnos, con tu trayectoria y tu obra, el inmenso valor de la autenticidad, que es un bien inalienable.