Unha terra de voces que proclama o entendemento
GALICIA
Discurso íntegro do presidente da Xunta de Galicia na LXVIII edición dos Premios Fernández Latorre18 nov 2026 . Actualizado a las 20:22 h.
Normalmente estes premios son moi difíciles de discutir, pero esta vez, especialmente, creo que todo o mundo está de acordo en que foi un enorme acerto. Non só pola galardoada, senón porque serve para xuntar dúas voces. A voz dun medio de comunicación no que segue presente a inspiración de Santiago Rey Fernández-Latorre e que cada día logra que Galicia sexa unha comunidade informada, crítica e, polo tanto, unha comunidade máis unida e preparada. A outra voz é a de Luz Casal, unha desas galegas que sempre volven á casa despois de cantar e de encantar o mundo coa súa arte.
Somos afortunados de vivir nunha Galicia con voces potentes que se escoitan e que se respectan. Iso explica en gran parte que, despois dunha longa peregrinación pola historia, cheguemos a estas alturas dun século XXI tan convulso e complicado ocupando un lugar propio en España, en Europa e no mundo.
Quen hoxe recibe o Premio Fernández Latorre é marquesa dun dos marquesados máis fermosos que se poden imaxinar: é marquesa de Luz e Paz. Son dous símbolos que resumen perfectamente a súa traxectoria artística e persoal. Unha luz e unha paz que se reflicten nas súas cancións, na súa maneira de interpretalas, e que fan felices a tanta xente á que nos gustan. Dicíao con acerto no outorgamento do título o rei Filipe VI: «Luz Casal convoca a varias generaciones de nuestro país». Así é, porque, con independencia da idade, non hai ninguén que non sexa capaz de cantar unha canción de Luz Casal. A ela debémoslle a banda sonora das nosas vidas.
Dinos nunha das súas cancións que «busca entre sus recuerdos». Cando nós facemos o mesmo, sempre está a súa voz facendo máis rica esa lembranza. Esa capacidade para emocionar xeracións diferentes, en diferentes linguas e en moi diferentes maneiras de pensar, é un logro salientable en calquera momento histórico, pero especialmente neste tan complicado que nos toca vivir, tan necesitado de vínculos, de puntos de encontro, de coincidencias e de cariño que superan os muros e as polarizacións.
A música de Luz Casal únenos, e as súas cancións fan que persoas afastadas e diversas sintan a necesidade de estar un pouco máis unidas a través de sentir a mesma pena, a mesma ledicia, a mesma saudade e o mesmo sentimento que cada un queira poñer. Este é un milagre que moi poucos artistas son quen de facer. Artistas que saben percibir o que sucede ao seu redor e despois convertelo na arte que supón unha canción. A música de Luz Casal expresa o que sentimos, cun virtuosismo que lle permite transitar por estilos diferentes e sempre recoñecibles. Rock, balada, bolero, pop, música de raíz galega. En cada una delas brilla con luz propia grazas á súa conexión evidente coa súa terra, coa súa identidade. Esas raíces, esa galeguidade... seguro que están detrás de todo isto.
Inesquecible é a súa versión de Negra sombra. Cantada por ela, todo o mundo acaba conectando, aínda que non sexa galego, co noso sentir e coa nosa historia. Eu téñoo comprobado nas viaxes onde hai galegos: como se senten orgullosos, tristes e alegres ao mesmo tempo e moi identificados co que é un himno dende hai moito tempo, por suposto nos versos de Rosalía, pero cantada por Luz Casal aínda moito máis. Son momentos máxicos que hai que vivir e que son inesquecibles.
«Piensa en mí», dinos Luz Casal nun bolero. Iso é pensar tamén en que, cando se di que ninguén é profeta na súa terra, afortunadamente non é o caso de Luz Casal. Ela foi medalla Castelao e medalla de Galicia hai un par de anos; ademais do éxito do Festival de la Luz en Boimorto que reflicte o que é, que non esquece as súas raíces e de onde é. Transmite moitas cousas. Efectivamente, unha enfermidade que superou e que o fixo con moitísima enteireza sen escondela en ningún momento serve de exemplo para moitas persoas que están no mesmo.
Cando un galego triunfa, triunfa Galicia. E, cando Luz canta, hai ao seu redor un coro inmenso de galegos que a acompañan. Estar hoxe en La Voz de Galicia, homenaxeando a unha das grandes voces galegas, pon de manifesto a importancia de que as voces da tolerancia se fagan oír para seguir sendo fortes e para seguir convivindo en liberdade e con fortaleza.
A democracia é votar, pero tamén é falar, non o esquezamos nunca. Antes de votar deberiamos falar e deixar falar a quen queira facelo en liberdade. Vencer nunhas eleccións consiste en vencer, pero para vencer hai que convencer con argumentos, ou así debería ser nunha sociedade sa. Practícase nas urnas, pero tamén na vida diaria. É moito máis cantar xuntos ca berrar contra alguén. En definitiva, é aplicar o sentidiño galego na música, nas artes e tamén na nosa convivencia diaria.
A liberdade e o autogoberno son ferramentas que teñen que ser flexibles para adaptarse a cada un, pero teñen que seguir permitíndonos aos galegos afrontar os problemas e atopar novas solucións, canto máis coincidentes, mellor. Luz Casal fainos presentes no mundo, e niso parécese a ese xacobeo que está a punto de chegar, que está ás portas, e que vai mostrar de novo a nosa capacidade para facer un esforzo colectivo e mostrarnos ao mundo en moi diferentes versións.
Ninguén falta e ninguén sobra nese empeño galego por converter esta terra nunha xuntanza na que todos son benvidos. «¿Dónde está el cielo?», pregúntase Luz Casal noutra das súas cancións. Eu quero pensar que, cando menos, unha parte do ceo está na súa Galicia, na nosa Galicia, na Galicia de todo aquel que nos queira coñecer e querer. Por iso temos a obriga de coidalo con agarimo e con forza.
Desfrutamos dunha terra de voces que proclaman o entendemento. Sigamos sendo esa terra privilexiada que se nos recoñece dende fóra. Esas voces que dicía ao principio son moitas, pero dúas fundamentais, que son as que hoxe nos congregan aquí: a da Corporación Voz de Galicia e a de Luz Casal. Moitas grazas ás dúas. Moitas grazas a todos.