El embalse de A Fervenza, en Dumbría, que ha ganado tres hectómetros cúbicos en una semana ANA GARCÍA

Por primera vez en muchas semanas el boletín hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico llegó ayer con datos positivos para las principales demarcaciones gallegas, especialmente para la más occidental. La reserva de agua en las presas de Galicia Costa creció respecto a la semana pasada. Sumó 9 hectómetros cúbicos en siete días, recuperando 1,3 puntos de su capacidad. El dato es más llamativo si se considera que los embalses de esta área llevaban 32 semanas seguidas perdiendo agua. Su última mejora se produjo a finales de marzo. Por aquel entonces, estaban al 89 % de su capacidad. Hoy, pese a la pequeña mejoría experimentada, están al 43,7 %.

En la otra principal demarcación gallega, la del Miño-Sil, la última semana añadió unos cinco hectómetros cúbicos de agua a sus reservas, que se mantienen en niveles similares a los de hace siete días, con una ocupación del 46,3 %. Es la primera vez que el porcentaje de llenado de sus presas no cae desde el pasado 19 de mayo, cuando rozaban el 88 % de su capacidad total.

El tren de borrascas que ha visitado Galicia en los últimos días es el principal responsable de esta leve mejora. Pero, como reza el dicho, no llueve a gusto de todos, o al menos las precipitaciones no se han repartido por igual, tampoco dentro de las propias demarcaciones hidrográficas. El sur se ha visto más beneficiado. Tanto que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pasado de advertir que solo quedaba agua de calidad para unos días a dar por terminada la sequía.

Vigo y Ferrol, cara y cruz

El dato puntual de precipitación no permite considerar científica esa afirmación, pero sí respalda el alivio de los vigueses. El principal embalse que abastece a la ciudad olívica, el de Eiras, se sitúa en realidad en terrenos de Fornelos de Montes, uno de los municipios más lluviosos de Galicia, y que esta semana hizo honor a su título, con más de cien litros de lluvia por metro cuadrado acumulados solo entre ayer y el lunes. De ahí el pequeño milagro de ver la presa pasar de mínimos históricos (apenas un 34 % de ocupación la semana pasada), a valores muy positivos para esta época del año, por encima del 68 % de llenado actual, al duplicar sus reservas en solo siete días, pasando de 7 a 15 hectómetros cúbicos. Calculando un consumo semanal de unos 557 metros cúbicos semanales para todos los municipios que dependen de esta presa —y sin ninguna lluvia, cosa poco probable— habría agua para más de 14 semanas, antes de volver a la situación difícil que había a principios de noviembre.

El panorama es muy distinto al norte de la demarcación. En el pantano de As Forcadas, ubicado en Valdoviño y que abastece a Ferrol y parte de su área metropolitana, la situación no solo no ha mejorado, sino que sus reservas han bajado y la presa ya solo cuenta con dos hectómetros cúbicos de agua embalsada de los once que podría llegar a acumular. Así las cosas, la Mancomunidad de Concellos da Comarca de Ferrol continúa con las restricciones que proscriben riegos, baldeos, lavado de vehículos o funcionamiento de fuentes ornamentales y mantiene la reducción de presión de agua nocturna en domicilios y negocios, entre las 22.00 y las 7.00 horas.

El embalse de Cecebre, en Abegondo, apenas ha cambiado su nivel tras las últimas lluvias Marcos Míguez

Por otra parte, la tibieza de la lluvias y la temperatura de las últimas jornadas en el área metropolitana de A Coruña ha dejado prácticamente la misma fotografía en el embalse de Cecebre, que surte a la ciudad y a otros núcleos de población. En los últimos siete días esta presa situada en Abegondo ha sumado alrededor de un hectómetro cúbico de agua y ya acumula un total de ocho sobre los 22 que podría acoger. Su ocupación sigue próxima al 36 %, aunque desde el Concello da Coruña confían en que las precipitaciones sigan y ayuden a superar el 40 %, manteniendo el área sin restricciones, informa Toni Silva.

En la demarcación hidrográfica Miño-Sil, el dato de estabilidad de las reservas esconde una cara B: si se omiten las presas de producción eléctrica, el agua acumulada para consumo ha pasado de 188 hectómetros cúbicos la semana pasada a 173 en la actual.