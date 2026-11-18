AVE, Avlo, Avant, Intercity, Regional y Cercanías. Estas serán las únicas categorías comerciales que maneja Renfe desde el pasado 13 de noviembre, una simplificación de sus servicios que la compañía considera necesaria para aclarar los

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