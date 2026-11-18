La cantante Luz Casal, galardonada con el Premio Fernández Latorre, este miércoles durante su discurso en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre MARCOS MÍGUEZ

Agradezco de todo corazón este premio ao xurado. Vou intentar falar desta manera miña, atropellada entre o galego e o castelán. Se lo agradezco a toda la gente del jurado que decidió hacerme entrega de este premio, de este premio importante por su significado, este premio que lleva el nombre del fundador del periódico La Voz de Galicia.

La Voz de Galicia, para mí, podría decir que desde el año 1983, siempre ha sido el altavoz para decirles a sus lectores que existo, que tengo un nuevo álbum, que tengo un nuevo concierto, y eso es importantísimo, porque es una ayuda que todos los que nos dedicamos a la música necesitamos. Necesitamos estos altavoces para que le llegue a la gente que tenemos algo más que decir. Supe que me entregaban o que me daban el Premio Fernández Latorre después de un concierto, el primero que hicimos en A Coruña, en el Palacio de la Ópera. Lo acepté, como no podía ser de otra manera, de inmediato.

Y, verdaderamente, viendo un poco la historia del periódico y lo que significa este premio, el otro día escribí unas cosas que no las voy a leer porque estamos entre conocidos y conozco a muchos de ustedes. Se lo agradezco a toda la gente que de una manera u otra tiene relación conmigo y que está presente este día.

De eso que escribí, destaqué tres cosas. Una, que, efectivamente, aunque me he criado en Asturias y siento un amor incondicional por esa tierra, sé cuál es mi origen: soy hija de gallegos. Toda mi familia materna y paterna es de la misma zona, del concello de Boimorto, lo cual me hace tener muy claras las raíces.

Con el tiempo me di cuenta de que, gracias a la experiencia de haber pasado por las dificultades de una enfermedad dura como es el cáncer —en dos ocasiones—, aprendí lecciones que creo que me han hecho mejor persona. Sobre todo, mejor persona, que es uno de los objetivos que he tenido claros desde pequeña. Ser buena profesional es un complemento, pero ser buena persona es fundamental.

Así que, una vez superadas esas experiencias, decidí que la suerte que había tenido al superarlo me obligaba a ser atenta con la gente que pasa dificultades, que es frágil, que es débil. Y, entonces, junto con mi compañero y varias personas más de mi círculo, decidimos hacer un festival en el concello de Boimorto. Un festival que tuviera tres características fundamentales: que fuera solidario, que tuviera en cuenta el lugar en el que estábamos y que lo no íbamos a arrasar, aunque durante esos tres días y los previos y los posteriores al montaje del festival y a la edición de cada año del festival se crea allí un enorme flujo de gente. Pero la gente sabe ya, después de 15 años de ese festival, que están en un territorio privilegiado, que están en una zona rural que hay que cuidar y preservar. Por cierto, saludos al presidente de la Diputación de A Coruña.

Luego ¿qué significo yo para Galicia? No lo tengo muy claro. Yo sé que musicalmente desde hace muchos años hay una canción, sobre todo en el extranjero, pero también en muchos lugares de España a los que tenemos la suerte de ir a dar conciertos, una canción que es imbatible. Y que la gente no sabe exactamente qué dice ese poema, y es el poema de Rosalía de Castro Negra sombra. Cantar esa canción, para mí, en cualquier lugar del mundo donde tenemos la suerte de ir y de estar es conectar con Galicia.

Entonces estamos hablando de dos cosas que hago que podrían tener importancia para recibir este premio. Mi labor solidaria y mi labor como músico, enseñando a la gente una canción determinada que, a mi modo de ver, refleja una idiosincrasia gallega de manera definitiva.

Y la tercera es que, al no estar acostumbrada a recibir dinero por los premios, pues hemos decidido que este premio no sirva para comprarme más trapitos y para aumentar aquellas cosas que se relacionan con los caprichos personales, sino que revierta una vez más sobre el concello de Boimorto. Su fundador, el fundador de La Voz de Galicia, impulsó una biblioteca. De alguna manera, con este premio, nosotros lo que vamos a hacer es dar una pequeña ayuda al Concello para que hagan una biblioteca pública, para que pueda la gente del concello acceder a libros, para que pueda acceder a La Voz de Galicia y tener así una ventana al mundo. Creo que con estas tres cosas me merezco el premio.

Tengo poca familia, pero estoy convencida de que los que están aquí presentes estarán más que orgullosos de mí. Y se lo agradezco a todos los gallegos que me consideran parte de la tierra y, en algunos casos, parte de sus vidas.