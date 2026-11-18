Una madre dando el pecho a su bebé. MONICA IRAGO

Aunque el número total de nacimientos en Galicia subió ligeramente el año pasado (hubo 255 más que en el 2024), la natalidad sigue siendo asignatura pendiente en Galicia. Se tienen menos hijos, a edades más tardías y las defunciones siguen ganando la partida a los alumbramientos. Son algunas de las conclusiones que se pueden extraer de los datos de movimiento natural de la población y los indicadores demográficos básicos definitivos del 2025 publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un año más, murió en Galicia más gente de la que murió. Las defunciones fueron 33.443 (casi setecientas más que en el 2024, un crecimiento del 2,1 %) y los nacimientos quedaron en 13.605. Esto supone un saldo vegetativo negativo de 19.838 personas, el más elevado entre la comunidades autónomas españolas, a pesar del ligero repunte del 1,9 % en el número de niños nacidos en la comunidad.

Los casi 20.000 fallecidos más que nacidos ponen al territorio gallego por delante de Castilla y León, la segunda comunidad con peor saldo vegetativo (16.271 habitantes menos) y de Andalucía (15.338). Con todo, ese saldo negativo está en consonancia con lo que sucede en el conjunto de España, donde murieron 123.261 personas más de las que vinieron al mundo.

Volviendo a la natalidad, aunque hubo una ligera subida anual, echando la vista atrás los datos del INE muestra una caída importante en tan solo diez años. En el 2015 nacieron casi 19.500 niños, lo que supone que en un decenio la cifra ha caído casi un 30 %.

Además, la tasa bruta de natalidad (nacimientos por cada mil habitantes) se mantiene por debajo de la media estatal y ambas se han reducido. Hace diez años la tasa española era de 9,02 y la gallega, de 7,13. En el 2025, la primera bajó hasta el 6,5 y la segunda, hasta el 5.

De los peores indicadores de fecundidad de España

Los datos que miden la fecundidad tampoco son especialmente optimistas. Las mujeres siguen retrasando el momento de ser madres. La edad media a la que las residentes en Galicia tienen su primer hijo se situó en los 33,4 años. Hace diez estaba en los 32,6. En España se ha retardado también casi un año, aunque la media está ahora, precisamente, en esos 32,6.

La diferencia entre mujeres de nacionalidad española y extranjera es notable. Las primeras son madres por primera vez a los 33,3 años, según los datos del 2025, y las segundas lo son a los 28.

En cuanto al indicador coyuntural de fecundidad en Galicia, el año pasado fue de 0,98 hijos por mujer. En el 2015 era de 1,1. El gallego es, además, uno de los indicadores más bajos del país, solo por detrás de Canarias, con un 0,83, y de Asturias, con un 0,95.

Además, aunque este indicador es una estimación compleja del número medio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil si mantuviera en cada edad la misma fecundidad, da una idea de que la comunidad gallega está lejos de los 2,1 hijos por mujer que se consideran necesarios para que una generación pueda reemplazarse a si misma sin aporte de la inmigración.

En cuanto a la esperanza de vida al nacimiento, los datos del INE asignan a Galicia 83,9 años en el 2025, dos décimas por debajo de la media española, de 84,1. Distinguiendo entre hombres y mujeres, las nacidas el año pasado en la comunidad vivirán de media hasta los 86 años y medio, y ellos lo harán hasta los 81,2.