Mariano Casas da clases en la escuela Mestre Mateo de Santiago; además, es pintor, ilustrador y autor de cómics SANDRA ALONSO

Desde hace años Mariano Casas (Madrid, 1971) es profesor en la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago, pero fue creativo publicitario y compagina la docencia con la pintura, el cómic,