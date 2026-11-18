Mariano Casas: «Creo que la enseñanza entrena a las personas para rendir ocho horas en un trabajo»
SANTIAGO / LA VOZ
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Docente, pintor, ilustrador, este madrileño afincado en Santiago defiende el trabajo de los profesores pero no cree que a nivel macro la educación busque formar en el pensamiento crítico19 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Desde hace años Mariano Casas (Madrid, 1971) es profesor en la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago, pero fue creativo publicitario y compagina la docencia con la pintura, el cómic,