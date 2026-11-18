Lois Blanco, presidente de la Corporación Voz de Galicia; Luz Casal, ganadora del premio Fernández Latorre, y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia César Quian

La Voz de Galicia entregó este miércoles el Premio Fernández Latorre, instituido en memoria de su fundador, a la cantante Luz Casal, quien recogió la distinción, en su edición número 68, reivindicando sus orígenes gallegos. Lo hizo en un encuentro que reunió a destacados representantes de la cultura, la empresa, la política y la sociedad gallega en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre. «Sé cuál es mi origen, soy hija de gallegos, toda mi familia materna y paterna son de la misma zona, lo cual me hace tener muy claras las raíces», indicó la premiada durante su intervención ante unos 200 invitados.

El presidente de la Corporación Voz de Galicia, Lois Blanco, destacó que la popularidad de Luz Casal traspasa fronteras: «Probablemente, é un dos nosos premiados máis internacionais, porque Francia a ten no seu altar musical e son ducias de milleiros os seus seguidores en Grecia, Bélxica, Portugal ou Latinoamérica. Máis preto, hei de dicir que tamén o noso editor, Santiago Rey Fernández-Latorre, falecido hai xa dous anos, gozaba co talento da premiada».

La idea de la pertenencia de la cantante a sus orígenes y su identificación con ellos formó parte también del discurso del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que definió a la artista de Boimorto como «unha desas galegas que sempre volven a casa», y destacó la cohesión como herramienta fundamental para afrontar los desafíos: «A música de Luz Casal únenos, as súas cancións fan que persoas afastadas e diversas sintan, sintamos, a necesidade de estar un pouco máis unidos».

En su discurso, Luz Casal sacó a relucir su lado más humano aludiendo a la enfermedad que atravesó por partida doble: «Con el tiempo me di cuenta de que, gracias a la experiencia de haber pasado por las dificultades de una enfermedad dura como es el cáncer en dos ocasiones, aprendí lecciones que creo que me han hecho mejor persona. Ser buena profesional es un complemento, pero ser buena persona es fundamental, así que una vez superada esas experiencias, decidí que la suerte que había tenido de superarlo me obligaba a ser atenta con la gente que pasa dificultades». La faceta más solidaria de la artista quedó de nuevo patente cuando se refirió al Festival de la Luz, una iniciativa anual en verano, en su aldea natal, Orros, en la que reúne a decenas de músicos y con la que, dijo, se propuso hacer algo por el Concello de Boimorto.

Donación solidaria

La artista culminó su intervención desvelando que donará los diez mil euros de dotación del premio al municipio que la vio nacer, con el fin de que sea destinado a una biblioteca, y de revertir, una vez más, al Concello de Boimorto: «Con este premio, vamos a hacer una pequeña ayuda al concello para que haga una biblioteca pública, para que pueda la gente acceder a libros, acceder a La Voz de Galicia, y tener así una ventana al mundo».

El presidente de la Corporación Voz de Galicia hizo tres paradas en la trayectoria vital de Luz Casal. «Visibilizou con serenidade e confianza na ciencia médica o cancro de mama que padeceu en dúas ocasións, axudando a tantas mulleres que atravesan unha situación similar. Durante o confinamento, realizou máis de dúas mil chamadas telefónicas, sen buscar notoriedade nin publicidade, para escoitar e dar alento a quen sufría a soidade ou a morte dun ser querido. A terceira parada é na parroquia de Boimorto, na que naceu, onde consolidou o Festival da Luz, que cada edición adica a súa recadación a organizacións benéficas», recordó Lois Blanco.

Aludió a la amplia discografía de la premiada y recordó su primer éxito, No aguanto más, editado en 1982. El presidente de la Corporación Voz de Galicia trajo ese título a la actualidad de la campaña electoral, donde «la polarización, el ruido y la desinformación continuaron en erupción» conformando, puntualizó, «una atmósfera hostil para las ideas. Tan asfixiante como para gritar de nuevo: «¡No aguanto más!», haciendo una apelación a la concordia y a reducir la tensión.

«¿Puede haber analogías entre una empresa de comunicación con 145 años y una artista que se mantiene desde hace 45 años en el escenario? Yo digo que sí: la vocación, el talento, la tenacidad y la adaptación a los cambios sociales y a la era digital», enfatizó Lois Blanco, que advirtió de que las corporaciones que dominan la inteligencia artificial generativa están protagonizando «un robo de la propiedad intelectual sin precedentes», y agradeció a la premiada que, a través de su trayectoria y su obra, le recuerde al mundo de hoy «el inmenso valor de la autenticidad».

En el acto, apuntó por su parte Alfonso Rueda, se unieron dos voces, «a dun medio de comunicación no que segue presente a inspiración de Santiago Rey Fernández Latorre, e que cada día logra que Galicia sexa unha comunidade informada, crítica e, polo tanto, unha comunidade máis unida», y la de la propia galardonada, a la que «debemos a banda sonora das nosas vidas».