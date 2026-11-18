Un agente de la UIFO investigando sobre el terreno

Un vecino de A Caniza de 49 años está siendo investigado como presunto autor de al menos nueve incendios forestales declarados en este municipio y el limítrofe de Crecente entre los años 2024 y 2025. En conjunto, estos sucesos calcinaron más de 700 hectáreas, y alguno de ellos llegó a poner en riesgo zonas habitadas.

Según informa la Consellería de Medio Rural, el trabajo conjunto de los agentes ambientales de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) y de efectivos del Seprona de la Guardia Civil permitió que este miércoles se le tomase declaración al presunto incendiario.

Se vincula a este hombre con un total de nueve incendios, entre ellos dos registrados en los meses de abril y septiembre del 2024 en Crecente, que alcanzaron superficies afectadas de 169 y 268 hectáreas, respectivamente. También se le atribuye otro incendio declarado en julio del año pasado en A Caniza, que calcinó 295 hectáreas y obligó a activar la situación operativa 2 como medida de prevención por la proximidad de las llamas a siete núcleos de población que tuvieron que ser confinados.

Relación con la caza

La investigación arrancó el 15 de abril del año 2024, cuando personal de la UIFO detectó un artefacto incendiario casero y con mecha retardante en el punto de inicio de un incendio forestal. No fue el último. En otros cuatro fuegos registrados en el mismo entorno aparecieron dispositivos de las mismas características. También se repetía el patrón de quema y el objetivo: todos los incendios se produjeron en zonas próximas a los límites de tecores (terrenos cinegéticamente ordenados).

Las pesquisas llevaron a la Guardia Civil y al personal de la UIFO a sospechar que la actividad incendiaria de este hombre estaba vinculada a la caza. El investigado sería supuestamente un furtivo que trataba de promover desavenencias y disputas entre cazadores pertenecientes al tecor y las zonas libre colindantes, con las que él está relacionado.

Al año siguiente volvieron a encontrarse artefactos incendiarios de las mismas características en otros cuatro incendios forestales. Pero no fue hasta un fuego declarado en julio del 2025 cuando la UIFO logró una imagen que reafirmó las sospechas. A partir de ahí, la Guardia Civil mantuvo al hombre estrechamente vigilado. En ese tiempo no se produjeron incendios relevantes en la zona, pero los agentes sí observaron en el hombre conductas nocturnas compatibles con la caza furtiva.

Así, el pasado 11 de septiembre una patrulla del Seprona intervino en el vehículo del investigado una carabina del 22, munición y diferente material de despiece. Este miércoles se le ha tomado declaración y las diligencias policiales han sido entregadas en el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de Ponteareas (Pontevedra) en donde se encuentra abierta la causa.