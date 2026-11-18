Un bombero forestal en Palas de Rei (Lugo), este verano. Eliseo Trigo | EFE

La Inspección de Traballo ha dado la razón al sindicato CNT, que denunció «graves incidencias» en las condiciones en las que trabajan los bomberos forestales de Galicia. Las resoluciones de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra ondenan a la Consellería do Medio Rural a corregir los incumplimientos reconocidos en prevención de riesgos laborales. «Esiximos á Xunta de Galicia o cumprimento estrito e inmediato dos prazos ditados pola Inspección de Traballo para garantir a saúde, a hixiene e a dignidade de quen protexe os nosos montes», dicen desde el sindicato.

Entre las carencias detectadas figuran la falta de la doble taquilla que los bomberos deben tene para separar la ropa contaminada de la de calle. También quedaron constatados «problemas de intimidade en vestuarios e duchas», el almacenamiento inadecuado de productos químicos, definciencias en cuadros eléctrios y medidas contra incendios.

Según queda acreditado en los nuevos informes, las instalaciones de al menos cinco distritos forestales están deterioradas y sin adaptar a la normativa. En la base de Lalín, en Pontevedra, no se cumple con el Real Decreto 486/1997 sobre «disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo». Allí fallan los sistemas de protección contra incendios, los cuadros electricos, falta material de primeros auxilios, falla el orden y la limpieza, se detectaron deficiencias en aseos y vestuarios y los inspectores encontraron productos químicos en envases sin identificar.

En la base de Caleiro, en Lugo, donde llegan a coincidir 11 efectivos a la ve, el inspector constató que faltan taquillas y que, por tanto, los bomberos no pueden separar la ropa con la que trabajan —y que está expuesta a suciedad y contaminación— de aquella con la que luego van a casa. También se constataron allí problemas de intimidad en duchas y aseos que comparten con otro personal. La ITSS da un plazo de un mes para enmendar las deficiencias.

También se detectaron deficiencias en el Distrito Forestal II Bergantiños-Mariñas Coruñesas, en Betanzos (A Coruña). Tras realizar visitar la visita al centro de Corregal y revisar la documentación preventiva en las obras ejecutadas en el recito, la Inspección de Traballo formalizó también una propuesta de requerimiento a la Xunta. Ordena al Ejecutivo autonómico que corrija las deficiencias detectadas en las instalaciones.

«Desde a CNT valoramos positivamente estas resolucións, que demostran que as precarias condicións que soportan as brigadas forestais non son feitos illados, senón un problema estrutural nas infraestruturas da Consellería do Medio Rural, e continuaremos denunciando o estado de todas as bases e puntos de encontro», expresan desde el sindicato.