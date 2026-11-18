La Policía Nacional, tras intervenir en el IES San Xillao de Lugo por un falso aviso de bomba. ALBERTO LÓPEZ

«Minamos el edificio de mashe. Si desea salvar la vida de los estudiantes, abandone el edificio». Esas dieciséis palabras han bastado esta mañana para generar el caos en más de una treintena de centros educativos en Galicia con falsas alarmas de bomba. Las amenazas han movilizado un amplio operativo de seguridad y han provocado desalojos en todos los centros afectados. Todavía se desconoce quién está detrás de estos sucesos —la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan los hechos—, pero el modus operandi parece similar al que encendió las alarmas en instalaciones de enseñanza de otros países europeos, donde unos 10.000 centros recibieron la semana pasada amenazas del mismo corte.

Según señala la Delegación del Gobierno en Galicia y según confirman varios centros, todos los colegios e institutos afectados recibieron el mismo correo a la misma hora, pero las alertas se fueron activando a medida que los centros se iban percatando de que lo habían recibido. Muchos de ellos, de hecho, ni siquiera se habrían percatado al terminar el aviso en el buzón de spam de los correos corporativos, por lo que la Consellería de Educación aún no puede aportar una cifra exacta de afectados. Otros colegios, mientras tanto, no se evacuaron hasta bien entrada la tarde.

A falta de determinar los entresijos de estos falsos avisos de bomba, lo ocurrido esta mañana en Galicia, la primera comunidad española donde las amenazas se han dirigido de forma conjunta a tantos colegios a la vez —hubo casos aislados en Gran Canaria y en el entorno de colegios en Mataró y Murcia—, remite a lo que sucedió en Italia. Allí, 6.000 centros tuvieron que ser desalojados tras recibir un correo firmado que contenía una advertencia muy similar a la recibida este miércoles en los centros de la comunidad.

«Atención. Les informo que hoy el edificio ha sido minado y sus vidas corren peligro en este preciso instante», rezaba uno de los mensajes enviados a los colegios del país transalpino. La otra amenaza, en cambio, procedía de alguien que se hacía llamar «Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistán» y que alertaba de «un genocidio contra los italianos». Los anteriores correos obligaron a desalojar a unos 6.000 colegios, pero el 12 de noviembre, tras dos días consecutivos recibiéndolas, el Gobierno de Georgia Meloni instó a no evacuar las escuelas y a seguir la actividad escolar con normalidad.

No fue el único país afectado. La semana pasada, otras 2.000 escuelas recibieron advertencias similares en el Reino Unido e Irlanda. En todos los países, las autoridades fueron quien de descartar la existencia de artefactos reales, pero no han determinado por el momento la autoría de los hechos, que en España son constitutivos de un delito recogido en el código penal. En su artículo 561, se recoge que quien afirma falsamente o simule «una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro», provocando con ello la movilización de los servicios de emergencia, será castigado con hasta un año de cárcel, y una multa de tres a 18 meses.