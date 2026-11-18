Paco Rodríguez

A pocos días de celebrarse el 25N, el día internacional contra la violencia machista, el compromiso político con la igualdad de género ha acaparado este miércoles la sesión de control al presidente Alfonso Rueda en el Parlamento gallego, en otro pleno marcado por la proximidad de las elecciones y por el fuego cruzado de reproches. El probable escenario de un gobierno en España formado por el PP y Vox después del 29N, ha llevado a Ana Pontón, portavoz del BNG, y a José Ramón Gómez Besteiro, del PSdeG, a interpelar al máximo mandatario autonómico sobre una posible involución en la protección de los derecho de las mujeres.

En su intervención, el portavoz socialista en la Cámara pidió al presidente gallego que aclarase «que dereitos das mulleres estaría disposto a sacrificar para que Feijoo goberne con Vox». Y advirtió que estos nunca deberían ser moneda de cambio para llegar al poder. «Ningunha muller debería ter medo de volver á súa casa. Ningunha debería pedir permiso para decidir sobre o seu corpo. E ningunha debería renunciar ao seu futuro por ser muller», sostuvo Besteiro, quien sostuvo que tras el 29N hay una amenaza real para Galicia y sobre la que el presidente de la Xunta debería dar explicaciones.

La líder de la oposición, Ana Pontón, sostuvo que la sociedad gallega no va a permitir «nin un paso atrás ante a involución machista que o PP practica en Galicia». La portavoz del Bloque propuso destinar 140 millones anuales a igualdad en un territorio que registra, recordó, 22 denuncias diarias por violencia machista. «Agora que Feijoo di que vai eliminar o Ministerio, temos que lembrar que xa o fixo co Servizo Galego de Igualdade. Dicimos que todo pasou antes aquí por algo», dijo Pontón.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tachado de «electoralismo barato» las acusaciones de los líderes de la oposición sobre eventuales renuncias que haría el PP en materia de igualdad y defensa de los derechos de las mujeres para pactar con Vox en caso de ser necesario tras las elecciones del 29 de noviembre.

En la última sesión de control en el Parlamento gallego antes de la cita con las urnas, Rueda ha recordado que Vox no existe en Galicia, aunque se ha mostrado convencido de que tanto al BNG como al PSdeG les encantaría que fuese de otro modo. El máximo mandatario gallego ha invitado a los socialistas a no dar lecciones de feminismo con un caso como el de Ábalos y a los nacionalistas a no cuestionar las alianzas cuando van del ganchete con una organización «fascista» -en alusión a Bildu- que impide que se celebren actos políticos con total libertad.

En su turno de intervención, Rueda ha anunciado una línea específica de ayudas para que las mujeres, especialmente autónomas, emprendedoras, profesionales y aquellas que vivan en el rural puedan formarse e incorporar la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales a su trabajo y a sus negocios.