Celebrar a Luz con todas las letras
GALICIA
La Voz reunió este miércoles a más de doscientos invitados en un cariñoso reconocimiento a la cantante18 nov 2026 . Actualizado a las 22:05 h.
Muchos vestían traje gris aunque no olían a Givenchy, pero no hubo duda de que la mayoría de los más de doscientos invitados que se reunieron en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, decorado para la ocasión en homenaje a los 145 años que cumple La Voz de Galicia, se sabían de memoria la de Rufino, aquel ejecutivo con aires de pingüino que en 1985 Luz Casal hizo el rey de la pista. Este miércoles estuvo en boca de algunos que, echando la vista atrás, casi se desmelenan. Se acordaron de Rufino y de muchas canciones más, la de «Loca por volver a saber de ti», la de «uhhh, no aguanto más, no deseo nada de lo que me das», Piensa en mí o Negra sombra. Es difícil quedarse con una letra.
De eso hablaron mientras en el cóctel salían a relucir portadas de discos, como aquella con botas elásticas y flequillo del vinilo Luz V, en el que cantaba No me importa nada. Qué voz. Y qué suerte poder tener en La Voz a una artista tan grande que ha girado el mundo con Galicia en el corazón. Esa presencia, que ahora algunos llaman aura, se le notó a Luz en cómo la saludaban a su llegada. Empresarios y empresarias, políticos y políticas, representantes de la Justicia, de la cultura, el deporte... quisieron hacerse fotos con ella, admirados por el talento de una mujer de la que destacaron su humanidad. La volvió a demostrar cuando anunció que el dinero del premio lo donará a una biblioteca en Boimorto, motivo que la llevó a mencionar la Biblioteca Gallega que impulsó Santiago Rey. Luz, lo contaban muchos: tiene ese don de poner la voz donde duele, con ese rasgado que la hace inconfundible. Suena y la reconoces. Y se la reconoció con el cariño que los gallegos sienten por ella. Así, con todas las letras.