Luz Casal, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y Lois Blanco, presidente de la Corporación de La Voz de Galicia, dejando su firma en el libro de oro. CESAR QUIAN

Muchos vestían traje gris aunque no olían a Givenchy, pero no hubo duda de que la mayoría de los más de doscientos invitados que se reunieron en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, decorado para la ocasión en homenaje a los 145 años que cumple La Voz de Galicia, se sabían de memoria la de Rufino, aquel ejecutivo con aires de pingüino que en 1985 Luz Casal hizo el rey de la pista. Este miércoles estuvo en boca de algunos que, echando la vista atrás, casi se desmelenan. Se acordaron de Rufino y de muchas canciones más, la de «Loca por volver a saber de ti», la de «uhhh, no aguanto más, no deseo nada de lo que me das», Piensa en mí o Negra sombra. Es difícil quedarse con una letra.

1/58 Lois Blanco, presidente de la Corporación Voz de Galicia; Luz Casal, ganadora del premio Fernández Latorre, y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia César Quian 2/58 Luz Casal, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y Lois Blanco, presidente de la Corporación de La Voz de Galicia, dejando su firma en el libro de oro. CESAR QUIAN 3/58 La cantante Luz Casal, galardonada con el Premio Fernández Latorre, este miércoles durante su discurso en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre MARCOS MÍGUEZ 4/58 Discurso del presidente de La Voz de Galicia, Lois Blanco, en la LXVIII edición de los Premios Fernández Latorre MARCOS MÍGUEZ 5/58 O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, este mércores na LXVIII edición do Premio Fernández Latorre CESAR QUIAN 6/58 José Blanco, Co-CEO de H/Advisors, y Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada por la UDC y Premio Fernández Latorre 2025. VÍTOR MEJUTO 7/58 Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, junto a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta. VÍTOR MEJUTO 8/58 Pedro Blanco Lobeiras, delegado del Gobierno en Galicia, y Xosé Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG. VÍTOR MEJUTO 9/58 Ramón Villares Paz, acádemico de la RAG, y María Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo de Galicia. VÍTOR MEJUTO 10/58 José Joly Martínez de Salazar, presidente del AMI (Asociación de Medios de Información), y Lois Blanco, presidente de la Corporación Voz de Galicia. VÍTOR MEJUTO 11/58 Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias; Flora Pérez, presidenta de la Fundación Amancio Ortega, y Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex. VÍTOR MEJUTO 12/58 Pedro Jesús Pacheco, jefe Superior de Polícia de Galicia; Marcial González, general jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra; Fernando Pedreira, coronel jefe de la Comandancia de A Coruña. VÍTOR MEJUTO 13/58 Los conselleiros Nicolás Vázquez (Medio Ambiente), María Martínez Allegue (Infraestruturas e Vivenda), Diego Calvo (Presidencia, Xustiza e Turismo), Antonio Gómez Caamaño (Sanidade), Ángeles Vázquez (Política Social e Igualdade) y José López (Cultura, Lingua e Xuventude). VÍTOR MEJUTO 14/58 Teresa Cortizas, presidenta de la Audiencia de A Coruña; Ignacio Picatoste, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; Ana Blanco Arce, presidenta de la Audiencia de Ourense; Carmen Eiró Bouza, fiscala superior de Galiza; y Sandra Piñeiro, presidenta de la Audiencia de Lugo. MARCOS MÍGUEZ 15/58 Francisco Botas, consejero delegado de Abanca; Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca; José Eduardo Álvarez-Naveiro, director general de Gobierno Corporativo y de Asuntos Legales de Abanca; y Jesús Manuel Alonso Escurís, presidente de Jealsa MARCOS MÍGUEZ 16/58 Xosé Luís Vilela, director de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, y Óscar Ortega, director general de la Fundación Amancio Ortega. VÍTOR MEJUTO 17/58 Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, junto a Ana Pontón, portavoz nacional del BNG. VÍTOR MEJUTO 18/58 El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López Moreno. MARCOS MÍGUEZ 19/58 Joaquín González Iglesias, propietario y accionista de Vegalsa; Roberto Tojeiro, presidente y consejero delegado de Gadisa; y José Froiz Prieto, director general del Grupo Froiz. VÍTOR MEJUTO 20/58 La regidora de Boimorto, donde nació Luz Casal, María Jesús Novo Gómez, con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. VÍTOR MEJUTO 21/58 Cristóbal Medeiros, UGT Galicia, y Esperanza Abuín, presidenta del Comité Intercentros de La Voz de Galicia. VÍTOR MEJUTO 22/58 Carmen Lence, presidenta de Lence Torres, y Olalla Cuíñas, presidenta de Inasus. MARCOS MÍGUEZ 23/58 José Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; y Ángeles Ríos, presidenta de Nordés Club Empresarial. MARCOS MÍGUEZ 24/58 José Manuel Pazo Paniagua, presidente de la Asociación Eólica de Galicia, con José Luis Blanco Mella, director en Galicia y Asturias de El Corte Inglés; Julio Sánchez Agrelo, decano del Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia; y Alfredo Ramos González, director territorial en Masorange y R. VÍTOR MEJUTO 25/58 José Arnau Sierra, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Amancio Ortega, y Roberto Blanco Valdés, vicepresidente de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre. VÍTOR MEJUTO 26/58 César Bonome, director médico del Hospital San Rafael; Ángel Jove, presidente de Anjoca; José Luis Suárez Gutiérrez, presidente y consejero delegado de Copasa. VÍTOR MEJUTO 27/58 Santiago Pérez, director gerente de La Voz de Galicia; Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, Manuel Ángel Jove, presidente de Inveravante; José Collazo Mato, presidente del Grupo Comar. VÍTOR MEJUTO 28/58 El alcalde de Vigo, Abel Caballero; José María Benavent, presidente ejecutivo de Nova Pescanova; David Regades, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. VÍTOR MEJUTO 29/58 Bieito Romero, de Luar na Lubre, y el ilustrador y colaborador Miguelanxo Prado con el director de La Voz de Galicia, Rubén Santamarta, y el delegado en Carballo, Xosé Ameixeiras. MARCOS MÍGUEZ 30/58 Manuel Varela López, presidente de Caixa Rural; Guadalupe Hernández González, directora territorial noroeste del BBVA; Ramón Castiñeira, director comercial de banca de empresas de Galicia de Caixabank; y Manuel Freire, director de empresas del Banco Santander. VÍTOR MEJUTO 31/58 José Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo; María José Sampedro, alcaldesa de Ribeira; y José Crespo, alcalde de Lalín VÍTOR MEJUTO 32/58 Marta de Castro, consejera delegada de Figrupo; Santiago Pérez-Torres, director general de Pérez Torres Marítima. VÍTOR MEJUTO 33/58 Francisco Silva Castaño, delegado en Galicia de Iberdrola, hablando con María Giuseppina Biondi, directora territorial de Endesa. VÍTOR MEJUTO 34/58 José Antonio Álvarez con Martín Fernández Prado, presidentes de los puertos de Ferrol y A Coruña. MARCOS MÍGUEZ 35/58 Paula Pardo, secretario general del PPdeG, y Pedro Puy, diputado del PP por Pontevedra. VÍTOR MEJUTO 36/58 María Concepción Pombo, directora xeral de la Presidencia da Xunta de Galicia CSAG, y Fátima Otero, de Puente y Calzadas, Grupo de Empresas. MARCOS MÍGUEZ 37/58 Los empresarios José Ignacio Prada Vázquez, director general de Tranvías de A Coruña; Manuel AñónRey, presidente de Gallega de Mallas del Grupo Hierros Añón; Javier Fernández Fernández, CEO de Cupa Pizarras; y José Ramón Louzao Cabo, consejero delegado del Grupo Louzao. MARCOS MÍGUEZ 38/58 José Collazo Mato, presidente del Grupo Comar, con José González Fuentes, presidente de Luckia Gaming Group. CESAR QUIAN 39/58 Carlos Calvelo Martínez, José Manuel Rey Varela y Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Arteixo, Ferrol y Pontevedra. MARCOS MÍGUEZ 40/58 Enrique García, presidente de Profand. MARCOS MÍGUEZ 41/58 Pablo Fernández, presidente de Norvento Enerxía. MARCOS MÍGUEZ 42/58 Manuel Areán, consejero y secretario general de La Voz; y José Luis Vázquez Mariño, consejero de La Voz y patrono de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre. MARCOS MÍGUEZ 43/58 A la derecha, César Castiñeira, presidente de la unidad de grafito de Resonac. CESAR QUIAN 44/58 Luz Casal recogió su premio acompañada por sus familiares y amigos, Cristina Castro Pampín, José Paz Neira, Ángel Baqueiro Meijide, Josefa Vila López y Francisco Pérez-Bryan Muñoz, pareja de la artista. VÍTOR MEJUTO 45/58 VÍTOR MEJUTO 46/58 Francisco Ríos, autor del libro de estilo de La Voz; y Juan Carlos Aladro, Conselleiro Maior del Consello de Contas de Galicia. VÍTOR MEJUTO 47/58 Antón Álvarez, consejero del Celta de Vigo; y Sofía Toro, gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar. VÍTOR MEJUTO 48/58 Manuel Ansede, presidente del Rácing de Ferrol; Guadalupe Murillo, presidenta del Pontevedra C. F; y Miguel Juane, vicepresidente de la Asociación Española de Mediación Deportiva. MARCOS MÍGUEZ 49/58 María López Sández, académica de la Real Academia Galega; Henrique Monteagudo, presidente de la Real Academia Galega; y Dolores Vilavedra, presidenta del Consello da Cultura Galega. VÍTOR MEJUTO 50/58 Antonio Platas, abogado; Víctor José Peón Rama, notario; Carmen Arias Romero, directora de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, y Francisco Ordóñez, notario. VÍTOR MEJUTO 51/58 Fernando Salgado y Xosé Luis Barreiro Rivas, colaboradores de La Voz de Galicia. VÍTOR MEJUTO 52/58 Ricardo Cao Abad y Rosa Crujeiras, rectores de las universidades de A Coruña y Santiago. MARCOS MÍGUEZ 53/58 César Bonome, director médico del Hospital San Rafael; Iván Sanz, director gerente del Hospital QuirónSalud en A Coruña y Vigo; Francisco Gómez-Ulla, director médico de Miranza Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla; Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de A Coruña; y Luis Verde, gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee. MARCOS MÍGUEZ 54/58 Augusto Pérez-Cepeda, decano del Colegio de Abogados de A Coruña, y Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña. CESAR QUIAN 55/58 A la derecha, Carlos López Ezquerro, CEO de Netex Learning. CESAR QUIAN 56/58 Olalla Cuíñas, presidenta de Inasus, y Daniel Hermosilla, CEO del Grupo Rodiñas. M. V 57/58 Manuel Pose Palleiro, presidente de Aluman. M. V 58/58 Mariña Rivas, directiva de Mercadona en Galicia. M. V Álbum de la LXVIII edición del Premio Fernández Latorre La Voz

De eso hablaron mientras en el cóctel salían a relucir portadas de discos, como aquella con botas elásticas y flequillo del vinilo Luz V, en el que cantaba No me importa nada. Qué voz. Y qué suerte poder tener en La Voz a una artista tan grande que ha girado el mundo con Galicia en el corazón. Esa presencia, que ahora algunos llaman aura, se le notó a Luz en cómo la saludaban a su llegada. Empresarios y empresarias, políticos y políticas, representantes de la Justicia, de la cultura, el deporte... quisieron hacerse fotos con ella, admirados por el talento de una mujer de la que destacaron su humanidad. La volvió a demostrar cuando anunció que el dinero del premio lo donará a una biblioteca en Boimorto, motivo que la llevó a mencionar la Biblioteca Gallega que impulsó Santiago Rey. Luz, lo contaban muchos: tiene ese don de poner la voz donde duele, con ese rasgado que la hace inconfundible. Suena y la reconoces. Y se la reconoció con el cariño que los gallegos sienten por ella. Así, con todas las letras.