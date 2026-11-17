El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el centro, junto a los rectores de la UDC, Ricardo Cao; de la USC, Rosa Crujeiras, y de la UVigo, Carmen García, en la firma del convenio este martes. Xoán Rey. | EFE

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, acordó este martes con las tres universidades gallegas reforzar los servicios de acompañamiento psicológico al alumnado. Lo hizo tras una reunión con los rectores de la Universidade de Santiago (USC), Rosa Crujeiras, de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, y de la Universidade de Vigo (UVigo), Carmen García. El convenido acuerda trasladar 60.000 euros a los centros para que puedan dar este servicio a los estudiantes que lo soliciten. El año pasado fueron atendidos 370.

El conselleiro destacó que el protocolo incorpora mecanismos de prevención, acompañamiento y detección temprana. También anunció que el Sergas y las universidades continuarán trabajando en un procedimiento específico para prevenir e intervenir ante conductas suicidas.

En el acto de firma también estuvieron presentes el director xeral de Integración e Innovación Asistencial do Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva, y la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental, Almudena Díaz. El conselleiro de Sanidade situó la salud mental como asunto prioritario para el Gobierno gallego y celebró la implicación también de las tres universidades públicas gallegas.

La rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, agradeció a la Xunta la oportunidad de trabajar conjuntamente en una cuestión «tan importante para o benestar da comunidade universitaria e dos nosos estudantes». El convenio permitirá «implantar e avaliar un protocolo que se traballou de xeito conxunto» y que busca que tanto el sistema sanitario como el educativo «traballen na mesma liña na atención psicolóxica da comunidade», dijo.

La rectora de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, subrayó la responsabilidad de las universidades de «crear contornas seguras a nivel de saúde mental», más allá de su función de transmitir conocimientos y formar profesionales. Crujeiras explicó que la USC dispone de un Servizo de Atención Psicolóxica que atendió a más de 600 personas y realizó más de 4.600 intervenciones en los últimos cuatro años y para el que a día de hoy hay lista de espera.

El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, señaló que su institución desarrolla desde el 2021 el programa Afrontemos, que prestó atención personalizada a más de 620 personas.

El conselleiro situó la salud mental entre las prioridades del Gobierno gallego y recordó que la colaboración con las universidades permitió elaborar en el 2025 un protocolo común, del que ahora se aborda su implantación y evaluación.