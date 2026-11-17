Así será el control de los trenes tras el fiasco en las órdenes a los maquinistas en el accidente de Urda
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Agencia Estatal de Seguridad recomienda aclarar las responsabilidades de cada profesional en los CRC y realizar dobles procesos de validación de las consignas que se dan a los conductores17 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El accidente de Urda, con 69 muertos en la línea Madrid-Sevilla, será un antes y un después en los procesos de control de trenes en todo el país. A falta de que avancen las investigaciones