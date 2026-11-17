A tecnoloxía ao servizo das aulas: a rede Abalar une a familias e centros
GALICIA
Un foro analizou os avances e os retos futuros do ensino dixital en Galicia17 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A transformación dixital do ensino en Galicia non se mide unicamente pola dotación de dispositivos nas aulas, senón polo acompañamento humano que fai útil esa tecnoloxía no día a día dos centros educativos. Esta foi unha das conclusións do encontro dixital celebrado onte no plató da redacción central de La Voz de Galicia, que reuniu a Manuel Ángel García, xerente de Proxectos de Educación da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega); Diana Alvite e Félix Díaz, asesores Abalar de Zona da Amtega, e Juan Manuel Ramos, director do CEIP Ramón Otero Pedrayo da Laracha.
Ao longo da sesión, os catro convidados debullaron o funcionamento dun ecosistema dixital que sostén a actividade cotiá de centos de colexios e institutos grazas á estreita colaboración entre a Amtega e a Consellería de Educación. «Para nós, a tecnoloxía non é un fin en si mesma, é unha ferramenta ao servizo da educación. O obxectivo non é simplemente incorporar tecnoloxía aos centros, senón conseguir que funcione, sexa segura, fiable e, sobre todo, achegue valor desde o punto de vista educativo», subliñou García. Segundo explicou, o éxito deste modelo reside en combinar a solvencia técnica coa visión pedagóxica e metodolóxica, escoitando de primeira man a realidade dos centros para que non sexan meros destinatarios, senón partícipes no deseño e mellora das solucións.
Asesorías Abalar
Un dos piares que sosteñen esta engrenaxe é a rede de 20 asesorías Abalar distribuídas por todo o territorio galego. Tal e como destacou o representante da Amtega, o seu valor diferencial radica en que son docentes que coñecen desde dentro o funcionamento dunha aula e as necesidades do profesorado e dos equipos directivos, pero que contan ao mesmo tempo coa formación tecnolóxica precisa para actuar como ponte bidireccional entre a Administración e a comunidade educativa. Todo, resumiu García, co fin de «mellorar a calidade do ensino en Galicia».
Para Diana Alvite, o seu labor cotián consiste en evitar que «a tecnoloxía quede simplemente instalada nas aulas sen utilidade práctica». A través dun contacto constante coas direccións, as coordinacións TIC e E-Dixgal, o claustro, o alumnado e as familias, as asesorías dan resposta tanto a demandas de equipamento e servizos dixitais como a solicitudes de formación específica «para que todos se vexan beneficiados». Dende a experiencia directa dos colexios, Juan Manuel Ramos confirmou que estas asesorías son o «principal referente» para os equipos directivos, tanto en asesoramento pedagóxico como en soporte técnico in situ.
O director do CEIP Ramón Otero Pedrayo salientou tamén o papel fundamental da figura do coordinador nos propios centros, cuxa estreita relación coas asesorías permite resolver con rapidez calquera incidencia en infraestruturas ou aplicacións corporativas. Ramos recoñeceu un grao de satisfacción «do 100 %» cun sistema que garante que ningunha clase se interrompa por un fallo técnico. Pola súa banda, Díaz insistiu en que, dende as asesorías Abalar, colaboran en cuestións relacionadas coa conectividade dos centros e cos servizos de soporte e o equipamento tecnolóxico: «Estamos a falar de miles de dispositivos que levamos aos centros educativos».
As cifras do ecosistema
O impacto deste despregamento tecnolóxico reflíctese nos datos de uso rexistrados nos últimos cursos. Un dos exemplos máis significativos é abalarMóbil, unha aplicación que xurdiu precisamente das demandas dos centros e das familias para superar as barreiras de acceso da web tradicional e facilitar a comunicación directa desde o teléfono. No último curso, sinalou García, «máis de 325.000 persoas utilizaron activamente esta aplicación. Isto supón que arredor do 82 % do alumnado galego conta con polo menos un responsable legal que accedeu á aplicación, unha porcentaxe que ascende ata o 86 % no caso do ensino público». Segundo detallou Alvite, esta canle bidireccional permite ás familias consultar a información académica, recibir avisos, pedir citas de titoría con calquera docente ou xustificar faltas de asistencia de forma sinxela.
Tamén está consolidado o proxecto de libro dixital E-Dixgal, que alcanza xa a 60.000 estudantes e 10.000 docentes en 595 centros. Ramos, cunha experiencia de 12 anos co programa no seu colexio, definiuno como «unha ferramenta potentísima que compensa moitas desigualdades entre o alumnado» e que non substitúe os métodos tradicionais, senón que convive sen problemas cos libros en papel. O director tamén salientou a utilidade do seu modo sen conexión, que permite ao alumnado descargar os contidos no colexio, realizar as tarefas na casa aínda que careza de acceso a internet e sincronizar automaticamente o traballo ao conectarse de novo na aula.
Pola súa banda, Webs Dinámicas fai este ano 20 anos desde a súa posta en marcha no 2006, cunha implantación en máis de 1.100 centros educativos. Segundo explicou García, trátase dun ecosistema formado por tres plataformas de software libre complementarias. Na actualidade, estase a dar un proceso de transición co paso das páxinas web a un dos software: «Agora mesmo estamos organizando formacións para acompañar a centros educativos, equipos directivos e a todo o persoal que vai traballar nesas páxinas web. Vai ser un modelo moito máis actual, sinxelo de utilizar, intuitivo e accesible para as familias». A ese respecto, Díaz engadiu que «para ver a dimensión é importante contar que Webs Dinámicas está presente en máis de 1.100 centros e á parte de Moodle acceden cada día uns 75.000 alumnos. Isto sen contar os outros 60.000 que entran en E-Dixgal, que teñen outra plataforma».
De cara ao futuro, o xerente de Proxectos de Educación da Amtega sinalou algunhas das prioridades para seguir transformando o día a día dos centros. García citou a ciberseguridade, a redución da fenda dixital, o desenvolvemento das competencias dixitais para mellorar a inserción laboral do alumnado e a integración responsable da intelixencia artificial, entre outras.