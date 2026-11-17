San Vicente de Leira recupera la conexión por carretera tras 24 horas incomunicado
O BARCO, OURENSE / LA VOZ
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El lunes por la mañana quedó reabierta la pista municipal, el otro acceso al pueblo. La reconstrucción del puente que colapsó por las fuertes lluvias se demorará al menos tres meses17 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los vecinos de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, ya no están incomunicados. Tras más de 24 horas sin poder salir de la aldea que en agosto del 2025 se convirtió en la