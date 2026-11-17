Los vecinos de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, ya no están incomunicados. Tras más de 24 horas sin poder salir de la aldea que en agosto del 2025 se convirtió en la

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