BENITO ORDOÑEZ

El catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés ha sido elegido este martes por el Parlamento de Galicia para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional (TC); la segunda persona designada es Juan Raposo Arceo, especialista en derecho público; ambos eran los perfiles que había seleccionado el grupo mayoritario de la Cámara y conforman la propuesta gallega final para cubrir las cuatro plazas en el TC que le corresponde plantear a las comunidades. El primero ha recibido 41 votos, por 40 del segundo. El exministro de Justicia Francisco Caamaño, propuesto por el PSdeG, ha conseguido otros diez apoyos en la elección secreta en urna, en la que también se han emitido veintitrés votos en blanco.

Blanco Valdés, vicepresidente de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre y articulista de La Voz de Galicia, cuenta también con el respaldo de otras comunidades.

Las dos personas propuestas cumplen con el requisito de contar con más de 15 años de ejercicio como magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios o abogados, tendrán que comparecer ante la comisión de nombramientos del Senado, una vez que se constituya tras las elecciones generales, para exponer sus méritos y responder a las preguntas que le quieran hacer los senadores para comprobar su idoneidad. El pleno de la Cámara Alta votará después y los cuatro que logren más votos favorables y el apoyo de al menos tres quintas partes del Senado, se convertirán en magistrados electos del Constitucional. Lo habitual, hasta ahora, es que haya una lista final consensuada por los distintos grupos parlamentarios evitando una elección entre un gran número de candidatos.

Una vez elegidos los cuatro magistrados, el presidente del Senado comunica el resultado al rey, que es quien de manera formal procede a su nombramiento mediante real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Los elegidos, que jurarán o prometerán su cargo ante Felipe VI, tomarán después posesión ante el pleno del TC por un período de nueve años, descontándose el tiempo de retraso si la renovación de las plazas se produjo fuera de plazo, como ocurre en la actualidad, pues los magistrados a sustituir llevan casi un año en funciones.

Natural de A Estrada y licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Blanco Valdés ha consolidado una trayectoria destacada como catedrático de Derecho Constitucional en el departamento de Derecho Público y Teoría del Estado de la USC, además de ejercer también en el ámbito del Derecho y la Sociología en la Universidad de A Coruña. Su perfil académico e investigador abarca una notable obra escrita: es autor de más de doscientas aportaciones en revistas especializadas de referencia en Derecho Constitucional, Ciencia y Teoría Política, y sus publicaciones en forma de libro superan el centenar. Como figura reconocida en la especialidad del Derecho de partidos, su voz es habitual en congresos, foros institucionales y comités científicos de revistas jurídicas tanto a nivel nacional como internacional. Además de su faceta investigadora, ha ejercido una notable labor formativa dirigiendo nueve tesis doctorales y participando en más de medio centenar de tribunales de evaluación.

ALBERTO LÓPEZ

Juan Raposo Arceo es licenciado en Derecho por la USC y, en la actualidad, es profesor titular de Derecho Civil de la Universidade da Coruña. Debido a su actividad docente, ha impartido más de un centenar de cursos en las universidades gallegas, así como también en el Consejo General del Poder Judicial, en colegios de abogados o en la Escola Galega de Administración Pública.

El PPdeG destaca que, desde 1993 dirigió y coordinó en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, más de cien cursos sobre ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, organización administrativa o Derecho público autonómico. Fue integrante del equipo redactor de la Constitución de Nicaragua en 2012, y redactor de varias leyes autonómicas.