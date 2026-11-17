Concentracion en el hospital Alvaro Cunqueiroen el primer dia de la huelga de médicos. CELE RODRIGUEZ

La huelga de médicos convocada a nivel estatal por el sindicato Médicos Unidos (SMU) contra el Estatuto Marco ha recabado un respaldo limitado en Galicia, donde se ha quedado en el turno de mañana en un 4 %. La protesta se ha desarrollado con las normas que quedaron definidas el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que fijó unos servicios mínimos superiores a los de un día festivo. El paro, dirigido al personal médico del sistema público de salud, empezó a las 8.00 horas del lunes y no finalizará hasta las 8.00 horas del sábado 28.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha especificado que el seguimiento de esta segunda jornada ha sido similar al de la primera, del 5 % en Atención Hospitalaria y del 1 % en el ámbito de la Atención Primaria. Gómez Caamaño ha destacado que se trata de «unha convocatoria nacional en relación ao Estatuto Marco», una protesta que tiene también «convocatoria autonómica», pero que «a única comunidade autónoma que non ten convocatoria é Galicia».

Según recogía la orden publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos contemplan la cobertura del 100 % de la actividad de urgencias extrahospitalarias de los puntos de atención continuada. De las hospitalarias, la totalidad de la cobertura en áreas «críticas y no demorables», como reanimación, uci, unidades coronarias, diálisis, tratamientos oncológicos o pruebas diagnósticas que requieran preparación más allá del ayuno, como colonoscopias o urografías. También se mantendrá la actividad quirúrgica programada para pacientes con patologías que pongan en peligro su vida o agraven su estado, con especial prioridad a los procesos oncológicos o relacionados con tumores y el 100 % de los servicios de hospitalización a domicilio.

La justificación que dio la Xunta es que la huelga tiene una duración «significativamente superior a lo habitual». Sanidade también recuerda que a lo largo de este año se han sucedido varias huelgas en el colectivo médico que han tenido un «impacto acumulado» sobre la actividad asistencial y que han complicado la recuperación de los retrasos generados. Además, destaca que la nueva convocatoria se produce en plena temporada de invierno, con mayor incidencia de las infecciones respiratorias agudas y más ingresos, y que los servicios mínimos no solo tendrán que garantizar las urgencias, sino que no haya un menoscabo «de difícil reparación» en la actividad asistencial.