Gueorgui Iavorov Popov, promotor de Fly2Galicia: «Detrás de la empresa no hay ningún grupo inversor, solo yo»
VIGO / LA VOZ
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Admite impagos en otro proyecto, pero en el de Lavacolla culpa a la operadora de incumplir sus obligaciones con el aeropuerto. Entre el 5 y el 8 % de los viajeros han reclamado el reembolso de los billetes pagados tras el cambio a la portuguesa White Airways18 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Desde que Gueorgui Iavorov Popov anunció la creación de la comercializadora de vuelos Fly2Galicia, la desconfianza institucional y del mercado no se ha disipado respecto a su capacidad para poner en marcha el 1 de