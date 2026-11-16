La Xunta se reúne con el embajador de Vietnam

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo (derecha), recibe al embajador de Vietnam en España, Del Hoang Linh (izquierda), este lunes.

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, y la directora general del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, recibieron este lunes al nuevo embajador de Vietnam en España, Do Hoang Linh, en su primera visita institucional a Galicia, y abordaron en un encuentro las relaciones económicas y comerciales entre Galicia y Vietnam.