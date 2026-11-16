La Xunta repartirá 40.000 dispositivos para evitar que los bebés queden abandonados en el coche

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a la conselleira de Política Social, Ángeles Vázquez, durante la reunión del Consello da Xunta de este lunes. DAVID CABEZÓN @ XUNTA | EUROPAPRESS

Todos los niños que nazcan en Galicia a partir de enero recibirán en su cesta de bienvenida un dispositivo para evitar que los padres se despisten y puedan quedar abandonados en el coche. El aparato llegará a 40.000 niños de entre cero y dos años, y se irá entregando a los ya nacidos en sus consultas con el pediatra. «Trátase dunha medida de apoio ás familias para protexer a infancia», defendió la conselleira de Política Social, Ángeles Vázquez. Junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que Galicia se convierte así en la primera región europea que facilita a las familias este dispositivo de forma gratuita, adelantándose a la obligación de Bruselas de que todos los vehículos dispongan de sistemas antiolvido antes del 2029.

Estos dispositivos, para los que se destinarán 1,35 millones de euros, no necesitarán de conexión a internet. Contendrán un sensor de peso que se situará en la alfombrilla del vehículo, y que se activará cuando el motor se apague y las puertas se cierren. En ese momento, si detecta un peso mayor al habitual del coche —detectando así la presencia del bebé—, el aparato comenzará a pitar, y el ruido irá en aumento a medida que pase el tiempo, y si la madre o el padre no se percatan de que el niño sigue a bordo. «Quen non tivo un susto ou recibiu unha mala noticia? Todos podemos ter este despiste e cometer este tipo de erros», aseguró la conselleira. Rueda, de hecho, recordó sin mencionarlos directamente casos como el de la niña de 2 años que falleció en mayo en Brión tras ser olvidada por sus padres en el coche.

La idea de la Xunta es que el dispositivo llegue de forma universal a todos los ciudadanos con hijos de esta edad, independientemente del modelo de coche que tengan, y también de su antigüedad. Bruselas fijó en el 2029 el horizonte para que todos los vehículos nuevos dispongan de ese aparato, pero no estableció cómo la medida de seguridad debería llegar al parque automovilístico que ya está en marcha. Italia, por su parte, obliga por ley a llevar ese dispositivo en el caso de todos los menores de cuatro años, pero no lo entrega a sus ciudadanos de forma gratuita.

Avanza el plan de bienestar laboral

El Consello de la Xunta celebrado este lunes en el Parlamento, donde se está celebrando el debate sobre los Presupostos del próximo año, también acordó avanzar en la puesta en marcha del plan de bienestar laboral pactado en septiembre por la Confederación Empresarial de Galicia (CEG) y la UGT. Este mismo mes, según anunció el presidente de Xunta, se activarán en las siete áreas sanitarias las unidades de patologías musculoesqueléticas y de psiquiatría menor que ya habían sido anunciadas. Con 22.000 gallegos de baja por problemas musculares —lumbalgia y contracturas cervicales mayoritariamente— y otros 15.000 sufriendo ansiedad y depresión, el gobierno autonómico busca, en palabras de Rueda, «favorecer a recuperación e reducir a posibilidade de complicacións da enfermidade».

Las Consellerías de Emprego y Sanidade, que llevan a cabo conjuntamente este plan, también aprobaron reducir los trámites para agilizar los trámites que deben activar las mutuas para solicitar pruebas diagnósticas. Hasta ahora, las mutuas debían solicitar de forma independiente cada una de las pruebas que necesitaba un trabajador, pero la modificación normativa permitirá que puedan solicitarlas todas mediante un único documento. Ya en el 2027, según avanzó Rueda, se pondrá en marcha una línea de ayudas específicas para que los autónomos que estén de baja contraten a personas sustitutas cuando estén de baja de larga duración, y también un teléfono para obtener información sobre este plan de bienestar laboral.