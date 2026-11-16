La Xunta convocará el año que viene 1.200 plazas y superará las cuatro mil previstas para esta legislatura

PACO RODRÍGUEZ

La Xunta convocará en el 2027 las plazas de la oferta de empleo público del año 2026, publicada ya el pasado mes de mayo, con más de 1.200 plazas, con lo que superará las cuatro mil anunciadas para esta legislatura. Así lo ha avanzado esta mañana en el Parlamento Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, que ha aprovechado el debate de totalidad de presupuestos para anunciar también que en el 2027 el endeudamiento neto de la comunidad se reducirá en 220 millones de euros. «O reforzo dos servizos públicos e a mellora das condicións de traballo dos empregados públicos son prioritarios para o Goberno galego», ha insistido el máximo responsable de las cuentas autonómicas, diseñadas, ha dicho, para potenciar el crecimiento y favorecer a familias y empresas, protegiéndolas del alza de los precios.

El conselleiro de Facenda recordó que con este presupuesto Galicia encadena siete años consecutivos de reducción de la ratio entre deuda y PIB. La previsión es cerrar 2027 en el entorno del 12,3%, cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y adelantando 4 años el objetivo del Plan Estratéxico de Galicia 2030 (que era el 13%). Miguel Corgos adelantó que el nuevo reto es avanzar es que la proporción es que, dentro de tres años, se encuentre en el 10 %.

Según explicó el conselleiro, la estabilidad y planificación es lo que permite afrontar riesgos y garantizar que el refuerzo de los servicios públicos y la inversión no se apoyen en un aumento estructural del endeudamiento. En su intervención, Corgos confirmó que este año se comenzará a reducir el endeudamiento neto en sesenta millones y que, en el 2027, se reducirá en otros 160, hasta alcanzar una merma de 220.

Miguel Corgos subrayó que en las cuentas del próximo año se incluirán cuatro nuevas rebajas de impuestos para beneficiar al conjunto de los gallegos y de las gallegas, principalmente a las rentas medias y bajas. Y, además de incorporar nuevas medidas de alivio fiscal, se consolidan las aprobadas en años anteriores.

Así, se refirió a la bajada de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF, que se hará retroactiva a este mismo 2026, para que los ciudadanos ya se puedan beneficiar en la próxima declaración de la renta, y que permite reforzar la posición de Galicia entre las comunidades con un mejor tratamiento fiscal para rentas medias y bajas.

En su intervención, el responsable de las cuentas públicas gallegas ha recordado que estos son los terceros presupuestos de la legislatura, presentados en tiempo y forma, lo que permite poner en marcha un programa de gobierno, circunstancia, recordó, que no se da en España, que lleva con los presupuestos del Estado prorrogados desde el año 2022.

Críticasde la oposición

La voz elegida por los nacionalistas para dar respuesta a Corgos y defender sus planteamientos presupuestarios fue la de su portavoz, Ana Pontón, que defendió la enmienda a la totalidad del BNG. «Estes son os orzamentos dun presidente sen ambición, sen proxecto de país e sen respostas aos problemas», dijo la líder de la oposición, quien criticó unas cuentas que, a su entender, incrementan la desigualdad y concentran la riqueza en «poucas mans en contra da clase traballadora e dos pensionistas». El BNG propone que, de los recursos públicos autonómicos para el año 2027, se destinen 400 millones de euros para hacer frente a la crisis de precios, 340 para movilizar vienda vacía, 300 adicionales para sanidad, 50 para dependencia y 140 para la lucha contra la violencia machista.