Xoán Vázquez Mao, secretario del Eixo Atlántico: «Portugal está cumpliendo sus compromisos con la alta velocidad; España, no»

alejandro martínez VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Xoán Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico.
Xoán Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico. M.MORALEJO

Considera que la gran prioridad ferroviaria de Galicia son los trenes de cercanías que conecten las ciudades

16 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Xoán Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico, la agrupación de ciudades de la eurorregión, sitúa los trenes de cercanías como la gran prioridad ferroviaria de Galicia, por delante del AVE por Cerdedo. —Tras el

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete