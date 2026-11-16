Xoán Vázquez Mao, secretario del Eixo Atlántico: «Portugal está cumpliendo sus compromisos con la alta velocidad; España, no»
VIGO / LA VOZ
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Considera que la gran prioridad ferroviaria de Galicia son los trenes de cercanías que conecten las ciudades16 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Xoán Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico, la agrupación de ciudades de la eurorregión, sitúa los trenes de cercanías como la gran prioridad ferroviaria de Galicia, por delante del AVE por Cerdedo. —Tras el