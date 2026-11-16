Xoán Vázquez Mao, secretario del Eixo Atlántico: «Portugal está cumpliendo sus compromisos con la alta velocidad; España, no»

Xoán Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico. M.MORALEJO

Xoán Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico, la agrupación de ciudades de la eurorregión, sitúa los trenes de cercanías como la gran prioridad ferroviaria de Galicia, por delante del AVE por Cerdedo. —Tras el