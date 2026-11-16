Vota y opina: ¿qué te parece que ya en noviembre las ciudades y pueblos de Galicia se vistan de Navidad?

El gran árbol navideño de Vigo, este 2026 Xoán Carlos Gil

El 14 de noviembre, mes y medio antes del día en el que Papá Noel deja sus regalos a todos los niños del mundo. Fue la fecha elegida por Vigo para lanzar la Navidad en todo el planeta por todo lo alto, con una fiesta para el encendido de las luces y un desfile con los personajes de Disney. Un día antes que el año pasado; dos, con respecto al anterior, y una semana más pronto que en el 2023. Y no es la única ciudad que se apunta a hacerlo este mes. Madrid, por ejemplo, ha anunciado que lo hará este fin de semana; Málaga o Sevilla, el día 27.

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