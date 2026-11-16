La universidad de Abanca incorpora el máster de acceso a la abogacía en su oferta de A Coruña y Vigo

Firma del convenio entre UIE y colegio de la abogacía de Lugo

La Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE, entidad privada promovida por Abanca, incorporará el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y la Procura, una titulación habilitante para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional que prevé impartir en sus campus de A Coruña y Vigo a partir del próximo curso 2027-2028. Para ello, la UIE y el Colegio de la Abogacía de Lugo han firmado este lunes dos convenios de colaboración, suscritos por el rector de la universidad, Miguel Ángel Escotet, y el decano del Colegio, Xosé Manuel Fernández Varela.

La implantación de estos posgrados, señala la universidad de Abanca en un comunicado, permitirá completar el itinerario formativo iniciado con el Grado en Derecho, implantado en el curso 2025-2026, y el Doble Grado en Derecho y Administración de Negocios Digitales, incorporado en el curso 2026-2027.

Por otro lado, el primero de los convenios rubricado este lunes establece el marco necesario para la realización de las prácticas externas del futuro Máster, regulando aspectos como el programa formativo, la designación y remuneración de los tutores profesionales y así como los mecanismos de seguimiento y evaluación. La colaboración de profesionales de la abogacía con experiencia en el ejercicio de la profesión permitirá acercar la formación académica a la realidad del desempeño profesional.

El segundo convenio articula la colaboración entre ambas instituciones en materia de formación y actividades conjuntas. Contempla, entre otras medidas, la participación de profesionales de la abogacía en la docencia del Máster y el acceso de los colegiados, el personal del Colegio y sus familiares directos a la oferta formativa de la UIE en condiciones preferentes.

Tras la firma, Miguel Ángel Escotet ha destacado que este paso materializa su convicción de que la excelencia universitaria se construye tendiendo puentes sólidos con el ejercicio profesional. Esta alianza, ha dicho, se integra en la estrategia de crecimiento académico, con la proyección de siete nuevas titulaciones, diseñadas y presentadas dentro de los plazos establecidos, no solo para responder a los desafíos emergentes, sino también para cumplir con la normativa vigente a nivel nacional y en Galicia.

A su vez, ha reafirmado Escotet la vocación de actuar como un espacio de colaboración entre las universidades, los colegios profesionales, las empresas y las demás instituciones, públicas y privadas.

Las nuevas titulaciones, presentadas ante la Secretaría General de Universidades para su validación, con el objetivo de implantarlas en el curso 2027-2028, incluyen, además, los grados en Biomedicina, Fisioterapia y Matemática Aplicada; el Máster Universitario en Neuromarketing y Nuevas Tecnologías Aplicadas; y los programas de doctorado en Psicología y en Economía y Empresa. Esta ampliación responde a la apuesta de la UIE por desarrollar una oferta universitaria innovadora, conectada con las nuevas necesidades sociales, científicas y empresariales y orientadas a la generación de talento y conocimiento en Galicia.

La cooperación entre universidades y colegios profesionales constituye para la UIE una herramienta esencial para mejorar la calidad de la enseñanza superior y favorecer una formación conectada con las necesidades reales de cada sector. Permite incorporar, indica la nota, la experiencia profesional a las aulas, facilitar el contacto de los estudiantes con el entorno laboral, actualizar conocimientos y promover iniciativas conjuntas de formación continua y transferencia de conocimiento.

En el ámbito jurídico, esta colaboración resulta especialmente relevante para preparar a los futuros abogados y procuradores y garantizar que su formación responda a las exigencias del ejercicio profesional. Con el acuerdo de este lunes, la UIE avanza en la construcción de un marco de colaboración con los colegios de la abogacía de Galicia que contribuya al desarrollo de sus estudios jurídicos y a la formación de los futuros profesionales.