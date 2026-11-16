El PPdeG, en el mitin celebrado este lunes en Padrón.

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, aseguró en un acto celebrado en Padrón que su formación se encuentra «en forma» de cara a las elecciones generales, tras «a inxección de enerxía e moral» que supuso el mitin encabezado por Alberto Núñez Feijoo el pasado sábado en Santiago, ante 8.000 personas.

El presidente de la Xunta estuvo acompañado en Padrón por el presidente local del PP y portavoz del grupo municipal, Ángel Rodríguez; el presidente provincial de los populares de A Coruña, Diego Calvo; la número dos al Congreso por la provincia, Fabiola García; y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

Durante su intervención, Rueda insistió en la necesidad de «concentrar o voto» en Feijoo, quien debe «reconstruír todo aquelo que destruíu o sanchismo». El dirigente popular recordó que el cambio en la Moncloa está «máis preto que nunca» y que solo queda «un pasiño» para que las urnas dicten sentencia. Además, defendió que «só Feijoo conseguirá que España funcione como Galicia», con el objetivo de devolver las instituciones a los ciudadanos y poner fin a la corrupción. En clave electoral, Rueda advirtió de que «non hai nada gañado» y puso como ejemplo la provincia de A Coruña, donde el PP aspira a conseguir un quinto diputado, actualmente en disputa con el BNG.

Por su parte, Diego Calvo apeló a la movilización y y pidió no dar por sentado el resultado de las elecciones. «Non podemos confiarnos nin baixar os brazos. Hai que pelexar, saír á rúa, falar coa xente e pedir o voto ata o último día. Cada voto conta e cada esforzo é necesario para conseguir o cambio que España necesita», afirmó. El presidente provincial también arremetió contra el Gobierno actual. «Estamos cansos de que se rían de nós, de que pensen que todo vale e de que os españois teñamos que soportar cada día un novo escándalo», indicó.

Asimismo, Fabiola García reivindicó la necesidad de defender los derechos de las mujeres «con feitos e non só con palabras». «O feminismo non pode ser unha pancarta electoral nin unha ferramenta de propaganda; ten que traducirse en respecto, igualdade e protección real das mulleres», señaló.