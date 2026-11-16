El cabeza de lista del BNG por A Coruña, Néstor Rego, (c) participa en una acción reivindicativa por una AP-9 gallega y libre de peajes. Lavandeira jr | EFE

El cabeza de lista del BNG por A Coruña, Néstor Rego, participó este lunes en una acción reivindicativa «por unha AP-9 galega e libre de peaxes» y garantizó que el siguiente objetivo de su formación política es lograr su gratuidad. Rego puso de manifiesto que entre las medidas llevadas a cabo por el BNG figura haber negociado importantes bonificaciones en los peajes de la AP-9 en esta legislatura. «O BNG logrou bonificacións nas peaxes para que os usuarios recorrentes paguen so o 25 %, con bonificacións de ata o 75 %; o que supón abonar un euro de cada catro do prezo das peaxes», afirmó en un acto de campaña a pie de la autopista.

El candidato nacionalista aseguró que este logro «é unha medida provisional», al indicar que el objetivo principal del BNG para la próxima legislatura es que la AP-9 sea gratuita, tras lograr en esta la transferencia de la autopista vía a Galicia. «Hoxe por hoxe é a autoestrada máis cara do Estado. Un lastre para as familias e os traballadores, autónomos, pequenas empresas e transportistas. Conseguimos a transferencia e falta que se concreten as condicións na Comisión Mixta. Esperemos que agora o Partido Popular non poña máis trabas para facela realidade canto antes», afirmó el diputado nacionalista. Rego señaló que la razón por la que se siguen pagando peajes por circular por la AP-9 «foi a decisión do PP, que prorrogou a concesión ata o 2048». Rego aseguró que esa prórroga fue ilegal, según la normativa de la Unión Europea, y debe ser anulada.