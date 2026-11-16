El PSdeG ironiza con un vídeo de la candidata del Bloque por Lugo grabado en el municipio coruñés de Ames
GALICIA
Las imágenes, filmadas en O Milladoiro, fueron criticadas en redes sociales por miembros de la formación socialista16 nov 2026 . Actualizado a las 20:47 h.
En campaña, el más mínimo detalle puede convertirse en motivo de polémica. Y más todavía en la redes sociales, donde cada publicación y cada error o contradicción se mira con lupa. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido al BNG de Lugo después de que un vídeo electoral grabado en O Milladoiro, en el municipio coruñés de Ames, se hiciese viral por el lugar elegido para su rodaje.
El vídeo, acompañado del lema «Lugo merece máis», muestra a la representante nacionalista por la ciudad, Olalla Rodil, paseando por una calle de la localidad y reivindicando la necesidad de movilizarse de cara a las elecciones. Sin embargo, la ubicación de las imágenes no pasó desapercibida y provocó las críticas del alcalde de Ames, Blas García, del PSOE.
El primer edil reaccionó a través de la red social X con un mensaje en el que agradecía irónicamente al BNG de Lugo que hubiese elegido O Milladoiro para grabar su anuncio. «Grazas a Olalla Rodil e ao BNG por vir ao Milladoiro a facer este vídeo. A verdade que quedou ben a humanización!», señaló. García aprovechó su mensaje para recordar que el BNG de Ames había votado a favor de paralizar las obras de humanización de la localidad. «Non sei se sabedes que o BNG de Ames votou a favor da paralización da obra? O que son as cousas!! E agora vindes desde Lugo a gravar un vídeo electoral», concluyó. La polémica tuvo también respuesta desde las filas socialistas de Lugo.
La respuesta socialista no se quedó ahí. La diputada Patricia Otero se sumó a las críticas con otra publicación electoral, esta vez grabada en la Ronda da Muralla de la capital lucense. En el vídeo, la representante del PSdeG aprovechó la polémica por la localización del anuncio del BNG para lanzar un mensaje sobre la disputa electoral en la provincia.
«Queren chegar ao Congreso por Lugo, pero o GPS lévaos por outro lado», ironizó la socialista, antes de cuestionar las posibilidades de los nacionalistas de arrebatarle al PP el segundo diputado por Lugo. «Unha cousa é o decorado e outra as contas. Quen lle disputa ao Partido Popular o segundo deputado por Lugo é o Partido Socialista. Aí é onde podemos cambiar o resultado». Otero remató su intervención con otra alusión directa al vídeo de Olalla Rodil: «E para o próximo vídeo, mandámoslle a localización?».
Defensa del BNG
Por su parte, Néstor Rego, cabeza de lista de la formación nacionalista por A Coruña, salió en defensa de su compañera después de que el PSdeG publicase un mensaje en tono irónico relacionado con el vídeo, en el que podía leerse: «Sabíades que o BNG é o voto útil en Cantabria?». Rego respondió cuestionando la actitud de los socialistas y defendiendo la posición de su partido: «Cada quen retrátase como quere. Nós si estamos por frear a dereita».