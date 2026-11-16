Un aula del Sagrado Corazón de Lugo, ayer, con ordenadores que abandonarán el próximo curso ALBERTO LÓPEZ

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes la primera ley autonómica que regula el uso de la inteligencia artificial (IA) y de otras tecnologías en las aulas. La nueva norma sobre educación digital impulsada por la Xunta, que ha salido adelante solo con el voto favorable del PP, endurece además las restricciones para el uso del móvil en los centros e impone más límites en el uso de dispositivos. Un texto con el que el Gobierno gallego pretende adaptarse a la nueva realidad tecnológica, para establecer derechos, garantías y reglas claras, tal y como ha apuntado este mediodía en O Hórreo Román Rodríguez, conselleiro de Educación. «Nun mundo no que todo está cambiando desde Galicia queremos anticiparnos», ha subrayado sobre un marco normativo que la oposición ha calificado de insuficiente.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva norma aprobada es la adecuación del uso docente de la tecnología en función de cada etapa de madurez del alumnado. En educación infantil y en los dos primeros ciclos de primaria, la utilización de pantallas será exclusivamente colectiva. A nivel individual, siempre con funciones educativas, comienza a partir de quinto curso y va aumentando de forma progresiva. A esto se suma que el uso no pedagógico de móviles y dispositivos en los centros (incluido recreo, comedores y actividades extraescolares) está prohibido. Sí se permite con finalidad docente a partir de tercero de la ESO. Los centros cuentan con un protocolo específico para su retirada temporal y su custodia.

La nueva ley de educación digital de Galicia prohibirá grabar clases, tutorías u otras actividades docentes en los centros educativos, salvo autorización expresa, y también difundir o reproducir esos materiales a través de las redes sociales u otros sistemas de comunicación. Esa limitación se extenderá a alumnos, familias y terceras personas ajenas al personal docente. Sí se permitirá grabar clases o actividades con finalidad didáctica o de seguimiento académico.

En materia de inteligencia artificial, se introduce el uso regulado y auxiliar de herramientas de IA homologadas por la Xunta para tareas de apoyo docente, como la corrección de exámenes o el uso de asistentes virtuales. El punto de partida es que esta herramienta no puede sustituir nunca el papel del profesor, ni en la adaptación de materiales, ni tampoco en ninguna decisión que afecte a los estudiantes.

Identidad digital

Otra de las novedades que se producirán en el sistema educativo con la aplicación de la ley será la dotación de una identidad digital corporativa, en línea con el modelo de adecuación gradual a la edad, para intensificar la seguridad de las comunicaciones que se hagan en el entorno educativo.

Privacidad

En lo que atañe a la regulación de derechos y deberes, se introducen realidades como los exámenes a distancia, estableciendo las garantías necesarias para verificar la identidad del alumnado incluyendo, en los supuestos previstos, el uso de sistemas biométricos para asegurar la validez de la prueba. También se reconoce por ley, por primera vez, el derecho a la desconexión digital del alumnado fuera del horario lectivo y se fijan los límites en la grabación de las clases y tutorías que, como norma general, no podrán ser grabadas ni reproducidas sin autorización expresa. Tampoco se podrán difundir exámenes o actividades de los estudiantes sin la correspondiente autorización.

Docentes y familias

Otros aspectos que se incluyen son la autoridad del docente, que se extiende al entorno digital, y la formación digital, que pasa a ser obligatoria en competencias estratégicas y se valora como mérito en los procesos selectivos y de traslados de la función pública docente. Una oficina asesorará y dará apoyo legal a los profesores que sufran acoso digital. La ley establece programas de formación para padres y madres sobre cómo usar internet.

El nuevo marco, según la Xunta, ordena toda la educación digital y de una forma integral, estableciendo canales reglamentarios de cara a su uso. Por ejemplo, todas las herramientas digitales tendrán que estar autorizadas por la Xunta y la comunicación entre docentes, familias y alumnado debe realizarse por canales oficiales, no a través del wasap u otros. Esto enlaza con el derecho a la desconexión digital de todos los miembros de la comunidad educativa, recogido en el texto.