En Ourense pagan cuatro veces más por la recogida de la basura que en Soria

El incremento aprobado para la tasa de basura de Ourense es de un 44 %. MIGUEL VILLAR

En aplicación de una directiva europea, el Gobierno central aprobó en el año 2022 una ley que obliga a los ayuntamientos a que sus servicios de recogida de basura no sean deficitarios. Esa es la explicación por la que la mayor parte de las entidades locales han aprobado incrementos en sus tasas. Esta medida ha tenido un efecto desigual dependiendo del municipio y en el caso de Ourense la subida —aprobada en diciembre del año 2025— ha sido de un 44 %. La ciudad se sitúa, de ese modo, entre las capitales de provincia más caras de toda España.

Así lo refleja un informe elaborado por la Fundación ENT, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la investigación científica en materias relacionadas con el medio ambiente. Un equipo multidisciplinar analiza desde el año 2015 las tasas de residuos en España y su último informe, correspondiente al ejercicio 2026, presenta un ránking de capitales de provincia. Ourense se sitúa en el sexto puesto, con una tarifa de 181,02 euros al año para lo que los investigadores califican como un «hogar tipo».

Leer más: Las tasas de basura y agua se han disparado en Ourense, pero sin mejoras en los servicios que reciben los ciudadanos

En el caso de la capital ourensana se establecen solo dos categorías, por un lado, la de las viviendas del casco urbano, que tienen recogida a diario (pagando los citados 181,02 euros), y por otro, la cuota de las casas de la periferia (que abonan 82,50 euros). En otras ciudades hay más variables, como la localización de la vivienda barrio por barrio, su superficie o su valor catastral. La media estatal de las tasas domésticas de este servicio se sitúa, para un «hogar tipo», en 119,62 euros y, por encima de los 181,02 euros de Ourense, solo aparecen Castellón (201,16 euros), Palma (209,72), San Sebastián (215,53), Girona (224,56) y Valencia (292,48). En el otro extremo de la balanza, las capitales de provincia más baratas son Soria (47,31 euros), Palencia (58,45), León (62,53), Cáceres (68,29), Zamora (70) y Valladolid (70,80). Así pues un ourensano paga por la recogida de basura casi cuatro veces más que un soriano.

Comparativa en Galicia

Al acotar el foco a las capitales de provincia gallegas, resulta que la ourensana destaca en el primer puesto, pero A Coruña y Pontevedra también se sitúan por encima de la media estatal, la primera de ellas, con una cuota anual de 135,26 euros y la segunda, con una de 125,19 euros. Lugo es la más barata de Galicia, con un tasa de 86,52 euros.

Leer más: Ourense es ya la ciudad gallega con la recogida de basura más cara

El informe elaborado por la Fundación ENT constata un incremento generalizado de las tarifas en toda España por la aplicación de la ley que obliga a que este servicio no sea deficitario. Antes, las cuotas evolucionaban de forma pareja al IPC, pero la tendencia cambió en el año 2024, cuando empezó a aplicarse esa legislación, y se acentuó en el 2025, justo cuando acababa la moratoria establecida para que los ayuntamientos se adaptasen. Esa subida fue del 20 % en ese ejercicio y en el 2026, el último analizado, fue del 6,4 %.

La nueva concesionaria acaba de estrenarse y promete mejoras

Uno de los grandes reproches de la oposición al gobierno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome por el incremento del 44 % en las cuotas de la recogida de basura aprobado a finales del año pasado es que ese «tasazo» no va acompañado de mejoras en el servicio. Estas, en teoría, empezarán a notarse ahora, tras haberse hecho cargo de la prestación una nueva adjudicataria.

Como ocurre con la mayor parte de los servicios básicos municipales, el de la limpieza y recogida de basura funcionaba en precario. En este caso concreto, el contrato con la antigua concesionaria caducó en abril del año 2022 y los trámites para elegir a una nueva no pudieron completarse hasta el pasado mes de septiembre. La elegida fue una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por las firmas ourensanas Copasa y Setec Building, del grupo Valtalia, y bautizada con el nombre de Ecoauriense.

A cambio de su trabajo, la adjudicataria recibirá 15,2 millones de euros al año y se prevén diversas mejoras en la prestación del servicio. Hasta ahora, la más visible para el ciudadano son los nuevos uniformes de los trabajadores, que mantienen el amarillo pero ahora combinado con el rojo en lugar de con el azul, como ocurría en la anterior etapa. Además, la UTE está incorporando progresivamente nueva maquinaria. Su oferta para la gestión del servicio incluye, por otra parte, la eliminación definitiva de los contenedores subterráneos inutilizados desde hace más de una década.