Imagen difundida por Europol del rostro de Andrea Sánchez Antelo, fugada de la justicia con una requisitoria en vigor de la plaza número 2 de la sección penal del Tribunal de Instancia de Lugo EUROPOL

En el 2022, Andrea Sánchez Antelo puso pies en polvorosa. Las fuerzas de seguridad perdieron en Lugo la pista de esta coruñesa de 33 años. En marzo del 2025 tenía cita en un juzgado de