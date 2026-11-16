El Gobierno central asigna 17,5 millones para llevar el 5G a más de 350 áreas rurales

Albert Gea | REUTERS

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha adjudicado 17,46 millones de euros a Orange España y Telefónica para desplegar tecnología 5G en 358 zonas rurales que carecen de cobertura 4G y 5G de ningún operador y en las que no estaba previsto que llegaran estas tecnologías en los próximos tres años.

En concreto, Orange recibirá 12,24 millones de euros para instalar esta tecnología en 82 emplazamientos que darán servicio a 230 zonas rurales, mientras que Telefónica contará con una ayuda de 5,22 millones de euros para cubrir 128 zonas desde 47 emplazamientos.

El programa cuenta con una cofinanciación de 15,1 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y con 2,3 millones de presupuesto nacional destinados a llegar a 45 zonas rurales adicionales situadas en ocho comunidades autónomas.

Por territorios, Murcia, Galicia y Canarias concentrarán, por ese orden, el mayor número de áreas rurales beneficiadas con un total de 242, mientras que Galicia liderará la instalación de infraestructuras al acoger 38 de los 129 emplazamientos previstos y encabezar el volumen de inversión con una ayuda de 4,84 millones.

Asimismo, Canarias recibirá 3,48 millones de euros de subvención para 19 emplazamientos y 69 zonas rurales; Castilla-La Mancha obtendrá 3,38 millones para 19 infraestructuras y 28 zonas; y la Región de Murcia liderará en áreas cubiertas al alcanzar las 92 zonas rurales desde 16 emplazamientos con 2,22 millones de ayuda.

Por encima del millón de euros de presupuesto financiable también figuran Andalucía (873.114,15 euros de ayuda para seis emplazamientos y catorce zonas), el Principado de Asturias (782.592,80 euros para ocho emplazamientos y 21 zonas) y Cataluña (551.590 euros para nueve emplazamientos y quince zonas), seguidas del resto de comunidades autónomas con menores partidas.

Por último, los operadores incorporaron una bolsa de reserva con 133 emplazamientos adicionales capaces de dar cobertura a otras 395 zonas elegibles si alguno de los proyectos iniciales no resulta viable o si otras administraciones desarrollan iniciativas de conectividad en áreas no cubiertas.

Según ha informado el departamento encabezado por Óscar López, la propuesta de resolución definitiva del programa 5G Redes muy rurales movilizará un presupuesto financiable superior a los 26 millones de euros. La diferencia entre esta cantidad y el presupuesto público la aportarán los propios operadores.