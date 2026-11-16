Fly2Galicia rompe con Flyyo a 15 días de su estreno y opta por la portuguesa White Airlines

El promotor de Fly2Galicia, en la presentación de sus vuelos a las agencias de viajes de Galicia

Fly2Galicia, el operador comercial que iniciará el día 1 en Lavacolla sus operaciones a ocho destinos de España y Europa, no contará con la aerolínea rumana Flyyo para crear la primera compañía aérea gallega. Disensiones entre las dos empresas han propiciado la ruptura de la relación comercial que consistía en la aportación de un avión y su tripulación a las rutas anunciadas por su promotor, el empresario de origen búlgaro Gueorgui Iavorov Popov.

El artífice de la iniciativa ha cerrado un acuerdo, que será anunciado esta tarde según ha podido saber La Voz de Galicia, para la explotación de sus vuelos con White Airways, aerolínea portuguesa con base en Lisboa y que está especializada en vuelos chárter y en el alquiler de aviones con tripulación, la modalidad conocida como wet lease, y que emplean firmas regulares para completar sus operaciones o casos como el de Fly2Galicia, sin aeronaves propias. Desde Fly2Galicia mantienen que nada cambia para quienes hayan comprado ya sus billetes, salvo parte del código en la identificación del vuelo.

White Airways es una aerolínea chárter portuguesa que forma parte de Omni Aviation Group, el mayor grupo privado de aviación de Portugal. La compañía opera principalmente modelos de pasillo único y largo alcance como el Airbus A320 (y variantes como el A319), el Boeing 737 y el Boeing 777, adaptando su flota tanto a operaciones comerciales para otras aerolíneas como a vuelos ejecutivos y corporativos.

La ruptura de las relaciones comerciales fue hecha pública por Flyyo, justificando los acontecimientos por impagos comprometidos por Fly2Galicia. En su página web Flyyo lanza incluso por.su parte un mensaje a quienes hubiesen comprado billetes para los vuelos anunciados: «los pasajeros no deben acudir al aeropuerto para estos vuelos. Fly2Galicia vendió los billetes y recibió los pagos de los pasajeros. Los pasajeros deben solicitar a Fly2Galicia el reembolso íntegro por correo electrónico», apunta la compañía rumana.

El lanzamiento de la iniciativa comercial de Fly2Galicia se vio afectada por las informaciones que vincularon a Flyyo con su capital de origen israelí y que en el pasado realizó vuelos para trasladar a palestinos desde la Franja de Gaza. Esta vinculación generó rechazo en Galicia, llevando al BNG a instar al Gobierno central y a Aena a revisar sus permisos de vuelo, mientras que el Concello de Santiago se desmarcó asegurando que desconocía dicha relación y que no mantiene compromisos económicos con el proyecto. Por su parte, Fly2Galicia emitió un comunicado desvinculándose por completo de aquellas operaciones en Gaza, aclarando que se llevaron a cabo antes de iniciar su relación contractual.

La propuesta de conectividad de Fly2Galicia desde el aeropuerto de Santiago abarca ocho destinos iniciales que combinan rutas nacionales —Alicante, Granada y Zaragoza— con enlaces europeos a Milán, Venecia, Múnich, Praga y Bruselas, a los que está previsto que se sume el próximo año una nueva conexión internacional con la Isla de Sal, en Cabo Verde, con escala en Madrid.